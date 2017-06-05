Фотофакты. Праздник от Сибирской генерирующей компании — детям Рубцовска

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Новости компаний

1 июня в городе Рубцовске в рамках празднования Международного Дня защиты детей, организованного Сибирской генерирующей компанией совместно с Администрацией города, произошли сразу несколько запоминающихся событий.

Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Главными из них стало установление Рекорда России на самый массовый рисунок мелом на асфальте и финал шоу "Детская минута славы".

Помимо этого, для юных горожан были организованы игровые площадки, мастер-классы и концертная программа от коллективов города Барнаула и Рубцовска.

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