Фотофакты. Праздник от Сибирской генерирующей компании — детям Рубцовска

Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник от Сибирской генерирующей компании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Главными из них стало установление Рекорда России на самый массовый рисунок мелом на асфальте и финал шоу "Детская минута славы".

Помимо этого, для юных горожан были организованы игровые площадки, мастер-классы и концертная программа от коллективов города Барнаула и Рубцовска.