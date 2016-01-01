Фотофакты. Профессии, которые уже умерли

Научно-технический прогресс убивает одну профессию за другой, но при этом появляются новые, так что от того, что кто-то изобрел очередной станок или еще какую-то машину, легче не становится — все равно в понедельник на работу. Одна надежда — отдохнуть в новогодние каникулы. А мы вам предлагаем подборку профессий, которых больше нет.

Пинсеттеры - до изобретения автоматов, устанавливающих сбитые кегли в начальную позицию, этим занимались мальчишки. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/. Фонарщик. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/. Телефонистка. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/. Человек-будильник стучал в окно тем, кому надо вставать рано на завод. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/. Путеукладчики. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/. Пильщики льда. Весьма распространенная профессия, исчезнувшая почти с изобретением холодильников и промышленных рефрижераторов. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/. Глашатай. Эта профессия умерла раньше XX века. Но в Британии у королевской семьи глашатаи есть до сих пор. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/. Похитители трупов. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/. Лектор, чтец. До появления в фабричных цехах радиоточек, развлекательные функции исполнял специально подобранный рассказчик, чтец. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/. Лектор, чтец. До появления в фабричных цехах радиоточек, развлекательные функции исполнял специально подобранный рассказчик, чтец. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/. Крысолов. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/. "Отведыватели", мундшенки, чашнигиры, фуд-тестеры - те, кто пробовал еду за вип-персону. На фото - Margot Woelk, фуд-тестер Адольфа Гитлера. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/. Цирюльник (не столько парикмахер, сколько врач скорой помощи, который кроме стрижки и бритья еще пускал кровь или отрезал гангренозные конечности). Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/. Сплавщики леса, плотогоны. Возможно, еще где-то существуют. Но крайне редки. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/. Сборщики пиявок. Теперь пиявок разводят в лабораториях. А когда-то "дуремары" отлавливали их по прудам. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/. Слухачи до изобретения радаров улавливали гул авиационных моторов. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/. Слухачи до изобретения радаров улавливали гул авиационных моторов. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/. Смотрите также Источник.