Фотофакты. Профессии, которые уже умерли

Научно-технический прогресс убивает одну профессию за другой, но при этом появляются новые, так что от того, что кто-то изобрел очередной станок или еще какую-то машину, легче не становится — все равно в понедельник на работу. Одна надежда — отдохнуть в новогодние каникулы. А мы вам предлагаем подборку профессий, которых больше нет.
Пинсеттеры - до изобретения автоматов, устанавливающих сбитые кегли в начальную позицию, этим занимались мальчишки. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/.
Фонарщик. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/.
Телефонистка. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/.
Человек-будильник стучал в окно тем, кому надо вставать рано на завод. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/.
Путеукладчики. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/.
Пильщики льда. Весьма распространенная профессия, исчезнувшая почти с изобретением холодильников и промышленных рефрижераторов. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/.
Глашатай. Эта профессия умерла раньше XX века. Но в Британии у королевской семьи глашатаи есть до сих пор. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/.
Похитители трупов. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/.
Лектор, чтец. До появления в фабричных цехах радиоточек, развлекательные функции исполнял специально подобранный рассказчик, чтец. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/.
Лектор, чтец. До появления в фабричных цехах радиоточек, развлекательные функции исполнял специально подобранный рассказчик, чтец. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/.
Крысолов. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/.
"Отведыватели", мундшенки, чашнигиры, фуд-тестеры - те, кто пробовал еду за вип-персону. На фото - Margot Woelk, фуд-тестер Адольфа Гитлера. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/.
Цирюльник (не столько парикмахер, сколько врач скорой помощи, который кроме стрижки и бритья еще пускал кровь или отрезал гангренозные конечности). Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/.
Сплавщики леса, плотогоны. Возможно, еще где-то существуют. Но крайне редки. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/.
Сборщики пиявок. Теперь пиявок разводят в лабораториях. А когда-то "дуремары" отлавливали их по прудам. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/.
Слухачи до изобретения радаров улавливали гул авиационных моторов. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/.
Слухачи до изобретения радаров улавливали гул авиационных моторов. Фото: опубликовано на obratnosssr.ru/.
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