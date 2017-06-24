Фотофакты. Сельский вор незаметно вытащил из квартиры лекарства мешок сахара, сало и курицу

В Шипуновской районе Алтайского края полицейские по горячим следам задержали злоумышленника, сумевшего незаметно вытащить из дома 10 килограммов сахара, переносной фонарь, тушку курицы, банку с салом, лекарства и бутылку растительного масла. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
В полицию обратилась жительница села Ельцовка. Женщина рассказала, что всего на один час отлучилась из дома в магазин. Когда вернулась, то обнаружила в доме мастабную пропажу. Потерпевшая также пояснила, что следов взлома замка входной двери нет, окна дома все целые.
На месте преступления полицейские предварительно установили, что вор проник в дом через окно веранды, выставив стекло из рамы. Покинув дом, стекло поставили на место. Вскоре задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый местный житель 1985 года рождения. Свою вину он не стал отрицать. Все похищенное изъяли и вернули законной владелице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Вор на данный момент находится под стражей.
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