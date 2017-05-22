Фотофакты. Тысячи барнаульцев посетили День ходьбы на "Трассе здоровья"

День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Способ передвижения каждый выбирал сам — скандинавская ходьба, прогулочный шаг, бег или велосипед.
Барнаульцы приходили на "Трассу здоровья" с утра до самого вечера. С 10 до 16 часов там угощали квасом, соками и сладостями, а на старте у базы "Динамо" посетителей развлекали конкурсами ведущие и аниматоры, выступали творческие коллективы, а фитнес-тренеры проводили разминку.
Лариса Ивановна,
жительница Барнаула:
Мы часто катаемся здесь на лыжах, а на День ходьбы попали впервые. Теперь будем стараться приходить каждые выходные.
На прогулку на "Трассу здоровья" вышли более сотни студентов Алтайского государственного медицинского университета во главе с ректором Игорем Салданом.
Наталья Михайловна,
преподаватель физкультуры АГМУ:
Мы пришли группой студентов. Такие прогулки очень сплачивают студенческий коллектив, плюс хорошо влияют на здоровье.
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017
Александра,
студентка:
Мы прошли пять километров, хотим пройти все 25. Самочувствие прекрасное. Катаемся тут на лыжах, а теперь будем приходить еще чаще, чтобы просто погулять, подышать воздухом.
На финише всех посетителей ждали небольшие призы от организатора и партнеров праздника компаний “ПепсиКо" и "Бочкари" — подарочные сертификаты на чипсы и минеральную воду в магазинах "Мария-Ра".
Факт
День ходьбы посетили 3,5 тысячи человек. Было выпито 1100 литров кваса, 720 литров воды и 2000 литров сока. Съедено 1700 упаковок сухариков и чипсов, полторы тонны вафель. Участникам раздали 6 000 подарочных сертификатов в "Мария-Ра" на общую сумму 200 000 рублей.
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