Фотофакты. Тысячи барнаульцев посетили День ходьбы на "Трассе здоровья"

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Жизнь

21 мая на "Трассе здоровья" прошел второй весенний День ходьбы. Тысячи барнаульцев прогулялись по лесу, поучаствовали в конкурсах и насладились ароматом цветущей черемухи. Организатором праздника стала компания "Мария-Ра".

День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Способ передвижения каждый выбирал сам — скандинавская ходьба, прогулочный шаг, бег или велосипед.

Барнаульцы приходили на "Трассу здоровья" с утра до самого вечера. С 10 до 16 часов там угощали квасом, соками и сладостями, а на старте у базы "Динамо" посетителей развлекали конкурсами ведущие и аниматоры, выступали творческие коллективы, а фитнес-тренеры проводили разминку.

Лариса Ивановна,
жительница Барнаула:

Мы часто катаемся здесь на лыжах, а на День ходьбы попали впервые. Теперь будем стараться приходить каждые выходные.

На прогулку на "Трассу здоровья" вышли более сотни студентов Алтайского государственного медицинского университета во главе с ректором Игорем Салданом.

Наталья Михайловна,
преподаватель физкультуры АГМУ:

Мы пришли группой студентов. Такие прогулки очень сплачивают студенческий коллектив, плюс хорошо влияют на здоровье.

День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017.
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017

Александра,
студентка:

Мы прошли пять километров, хотим пройти все 25. Самочувствие прекрасное. Катаемся тут на лыжах, а теперь будем приходить еще чаще, чтобы просто погулять, подышать воздухом.

На финише всех посетителей ждали небольшие призы от организатора и партнеров праздника компаний “ПепсиКо" и "Бочкари" — подарочные сертификаты на чипсы и минеральную воду в магазинах "Мария-Ра".

Факт

День ходьбы посетили 3,5 тысячи человек. Было выпито 1100 литров кваса, 720 литров воды и 2000 литров сока. Съедено 1700 упаковок сухариков и чипсов, полторы тонны вафель. Участникам раздали 6 000 подарочных сертификатов в "Мария-Ра" на общую сумму 200 000 рублей.

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