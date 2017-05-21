Фотофакты. Толпы поклонников встретили рэпера Басту в Барнауле

3183
Сегодня, 18:22.
Культура

19 мая во Дворце зрелищ и спорта, с аншлагом прошел концерт рэпера Василия Вакуленко, известного под сценическим именем Баста. Тысячи поклонников пришли на встречу со своим кумиром.

В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова.
В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова.
В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова.
В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова.
В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова.
В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова.
В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова.
В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова.
В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова.
В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова.
В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова.

Зрители знали наизусть каждую песню, он подпевали Бпсте, танцевали, “качались”, светили экранами смартфонов.

Лирика рэпера были настолько растрогала одного барнаульца по имени Евгений, что он не утерпел и поднялся на сцену, чтобы сделать предложение своей возлюбленной.

Справка

Баста (Василий Михайлович Вакуленко) - российский рэп-исполнитель, композитор, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. Также известный под псевдонимом Ноггано. С 2007 года – Василий Вакуленко является совладельцем лейбла "Gazgolder". В 2015 стал наставником, четвёртого сезона телешоу "Голос", на первом канале. Баста выпустил пять альбомов под своим именем и порядковыми номерами ("Баста 5" вышел в прошлом году) и несколько альбомов от имени своего альтер- эго( Ноггано).

Дарья Дедкова

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров