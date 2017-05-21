Фотофакты. Толпы поклонников встретили рэпера Басту в Барнауле

19 мая во Дворце зрелищ и спорта, с аншлагом прошел концерт рэпера Василия Вакуленко, известного под сценическим именем Баста. Тысячи поклонников пришли на встречу со своим кумиром.
Зрители знали наизусть каждую песню, он подпевали Бпсте, танцевали, “качались”, светили экранами смартфонов.
Лирика рэпера были настолько растрогала одного барнаульца по имени Евгений, что он не утерпел и поднялся на сцену, чтобы сделать предложение своей возлюбленной.
Справка
Баста (Василий Михайлович Вакуленко) - российский рэп-исполнитель, композитор, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. Также известный под псевдонимом Ноггано. С 2007 года – Василий Вакуленко является совладельцем лейбла "Gazgolder". В 2015 стал наставником, четвёртого сезона телешоу "Голос", на первом канале. Баста выпустил пять альбомов под своим именем и порядковыми номерами ("Баста 5" вышел в прошлом году) и несколько альбомов от имени своего альтер- эго( Ноггано).
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