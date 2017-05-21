Фотофакты. Толпы поклонников встретили рэпера Басту в Барнауле

В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова. В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова. В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова. В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова. В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова. В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова. В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова. В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова. В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова. В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова. В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Дедкова.

Зрители знали наизусть каждую песню, он подпевали Бпсте, танцевали, “качались”, светили экранами смартфонов.

Лирика рэпера были настолько растрогала одного барнаульца по имени Евгений, что он не утерпел и поднялся на сцену, чтобы сделать предложение своей возлюбленной.

Справка

Баста (Василий Михайлович Вакуленко) - российский рэп-исполнитель, композитор, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. Также известный под псевдонимом Ноггано. С 2007 года – Василий Вакуленко является совладельцем лейбла "Gazgolder". В 2015 стал наставником, четвёртого сезона телешоу "Голос", на первом канале. Баста выпустил пять альбомов под своим именем и порядковыми номерами ("Баста 5" вышел в прошлом году) и несколько альбомов от имени своего альтер- эго( Ноггано).

Дарья Дедкова