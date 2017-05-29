Фотофакты. Угон на миллион: алтайские "ковбои" угнали лошадей на большую сумму

1 миллион рублей: в такую сумму оценил свой ущерб житель села Усть-Кокса, у которого еще в апреле угнали полтора десятка лошадей. После долгих поисков полицейским удалось выйти на конокрадов.
Кони были на свободном выпасе без присмотра пастуха поэтому злоумышленникам не представляло особого труда увести животных. Хозяин самостоятельно нашел лошадей в соседнем поселке. После этого он обратился с заявлением в полицию.
Сельчанин, в пригоне которого стояли украденные лошади, рассказал полицейским, что животных привели два его знакомых, попросив подержать несколько дней, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Эти двое оказались знакомы и полицейским: 24-х и 31-летний жители Усть-Коксинского района ранее уже попадались за совершенные преступления.
Однако задержать подозреваемых оказалось сложнее. Конокрады больше месяца скрывались от стражей порядка. Но в конце мая их удалось задержать и доставить в отделение, где мужчины во всем сознались.
Они рассказали, что испытывали финансовые затруднения, которые хотели поправить продажей угнанных коней.
Возбуждено уголовное дело о краже. С подозреваемых взята подписка о невыезде.
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