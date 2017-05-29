Фотофакты. Угон на миллион: алтайские "ковбои" угнали лошадей на большую сумму

В Горном Алтае конокрады угнали 15 лошадей. Фото: 04.мвд.рф. В Горном Алтае конокрады угнали 15 лошадей. Фото: 04.мвд.рф.

Кони были на свободном выпасе без присмотра пастуха поэтому злоумышленникам не представляло особого труда увести животных. Хозяин самостоятельно нашел лошадей в соседнем поселке. После этого он обратился с заявлением в полицию.

Сельчанин, в пригоне которого стояли украденные лошади, рассказал полицейским, что животных привели два его знакомых, попросив подержать несколько дней, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Эти двое оказались знакомы и полицейским: 24-х и 31-летний жители Усть-Коксинского района ранее уже попадались за совершенные преступления.

Однако задержать подозреваемых оказалось сложнее. Конокрады больше месяца скрывались от стражей порядка. Но в конце мая их удалось задержать и доставить в отделение, где мужчины во всем сознались.

Они рассказали, что испытывали финансовые затруднения, которые хотели поправить продажей угнанных коней.

Возбуждено уголовное дело о краже. С подозреваемых взята подписка о невыезде.