Фотофакты. В Алтайском крае выпал снег

Как и предсказывали синоптики, май в Алтайском крае начался с мокрого снега. Еще 30 апреля в Белокурихе и предгорных районах (в частности, Солонешенском) выпал белый покров, сообщают в Barnaul 22. На трассах края метель. Люди пишут, что снег выпал и в Республике Алтай.

Снег в Алтайском крае 30 апреля. Фото: Сергей Фоменко в vk.com/barneos22. Снег в Алтайском крае 30 апреля. Фото: Алексей Алексеев в vk.com/barneos22. Снег в Алтайском крае 30 апреля. Фото: Ирина Глазова в vk.com/barneos22. Снег в Алтайском крае 30 апреля. Фото: Маргарита Семенова в vk.com/barneos22. Снег в Алтайском крае 30 апреля. Фото: Маргарита Семенова в vk.com/barneos22. Снег в Алтайском крае 30 апреля. Фото: Ирина Глазова в vk.com/barneos22. Снег в Барнауле, 1 мая 2017. Фото: altapress.ru. Снег в Барнауле, 1 мая 2017. Фото: Евгений Фокин в vk.com/barneos22. Снег в Барнауле, 1 мая 2017. Фото: Евгений Фокин в vk.com/barneos22. Снег в Барнауле, 1 мая 2017. Фото: Евгений Фокин в vk.com/barneos22. 1 мая около 10.20 снег пошел и в Барнауле: Напомним, 1 мая в Алтайском крае местами ожидается дождь, по северу с мокрым снегом. Температура воздуха утром +1...+6 °С, днем +6...+11 °С, ветер северо-западный, 5-10 м/с, с усилением до 15-20 м/с.