Фотофакты. В Барнауле маркетологи и бизнесмены края обсудили тренды интернет-продвижения

На мероприятии собрались более 80 гостей. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александра Кузнецова ("Алтайская сказка"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александра Кузнецова ("Алтайская сказка"), Екатерина Стурова ("Алтайкрайэнерго"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Иван и Татьяна Уткины ("Первый вектор"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Ольга Чуварзина (КАМАЗ) и Наталья Свиридова (АН "Жилфонд"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Ирина Заречнева (Клиника интегративной медицины "ЭлитМед"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Евгения Шибанова (Клиника "Антуриум"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Антон Гончаров (гипермаркет спортивных товаров "Декатлон"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Анастасия Храмова ("Легенда"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Елена Шарова (ИД "Алтапресс"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Анна Поломошнова (ТЦ "Ультра"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Дарья Клабукова (ГК "Спецобъединение"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Князев (Майонезный завод "Персона"), Антон Гончаров ("Декатлон"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Елена Аксенова, Евгений Пургин (ИД "Алтапресс"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Лада Шевкунова (Рекпортал). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Анна Расихина (Ренессанс-косметик"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Виталий Тайчер ("Алгоритм"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Вкусное меню от Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Полина Цуклина (Алтайский букет) Александр Князев (Майонезный завод "Персона"), Антон Гончаров ("Декатлон"), Геннадий Стеблецов (Агрохолдинг "Гудвилл"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Гости встречи маркетологов. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Вячеслав Колеватов (ТЦ "Пионер"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Наталья Ваньшева ("Бахетле"), Елена Мозговая ("Ростелеком"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Мария Квасова ("Бинбанк"), Юлия Гайдукова ("Лукойл"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Марина Красноруцкая ("Банк Открытие"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Константин Лунин (ООО "Магия трав"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Жанна Поправко ("Регионстрой"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Бэлла Качехина ("Алтапресс"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Любовь Волкова, Ольга Иванова (ИД "Алтапресс"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Борис Ларсон. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Евгения Шибанова (Клиника "Антуриум"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Елена Аксенова (ИД "Алтапресс"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Наталья Слепова, Марина Красноруцкая ("Банк Открытие"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Екатерина Чахлова ("ПР-Холдинг"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Юлия Дмитриева (Drink King). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Полина Азмеева ("Ростелеком"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Светлана Сапожникова (Банк "Акцепт"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Ольга Иванова (ИД "Алтапресс"), Мария Квасова ("Бинбанк"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Наталья Слепова ("Банк Открытие"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Анастасия Курасова ("Винотека"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Юлия Гайдукова ("Лукойл"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Наталья Киль (Тele2). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Анастасия ("Медикал Эстейт"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Евгений Крюков и Ксения Ильина (ИСК "Союз"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Роман Шевченко, коммерческий директор компании "MAXX TURBO". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Борис Ларсон. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Николай Глухих. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Николай Глухих и Борис Ларсон. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Дмитрий Шевкунов (ИД "Алтапресс"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Анастасия Храмова ("Легенда") и Наталья Киль (Tele 2). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Николай Глухих. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Анастасия Курасова ("Винотека"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Анастасия Храмова ("Легенда"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Николай Глухих. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Мероприятие прошло в виде неформальной встречи. Эксперты, выступающие с докладами, подняли важные для бизнеса проблемы и новинки, связанные продвижением товаров в сети.
Приглашенными спикерами стали сотрудники популярного новосибирского digital-агентства WOW Николай Глухих и Борис Ларсон. Они поделились опытом работы в цифровом маркетинге, без которого сегодня довольно трудно продвинуть товар и привлечь внимание клиентов. На их счету десятки успешных проектов. В своем докладе эксперты отметили важные тренды интернет-продвижения. Среди них мобильность, мультиканальность, персонализация, контент-маркетинг, мессенджеры, игрофикация и другие.
Николай Глухих и Борис Ларсон.
Как отметили эксперты, с каждым годом мобильность как тренд оказывает сильное влияет на маркетинговую коммуникацию. Аудитория постоянно находится в сети. Так, по подсчетам Google, человек берет в руки телефон около 150 раз в день. Этот факт важно учитывать компаниям, которые ищут эффективные каналы продвижения товаров.
Борис Ларсон,
стратег digital-агентства WOW (Новосибирск):
Сейчас, если у человека возникла потребность в чем-то, он обращается к смартфону. К примеру, перед тем как купить квартиру, он начинает искать информацию об этом в Интернете. Поэтому компаниям необходимо искать каналы, где эффективнее всего можно привлечь внимания этого человека.
Использование современных технологий позволяют бизнесменам наиболее точно выделить свою целевую аудиторию. И это важно для продвижения бренда. В Интернете есть возможность персонализировать рекламное сообщение и доносить его ограниченному количеству людей. Для этого существуют несколько специальных ресурсов и систем.
Специалисты рассказали компаниям, как узнать о том, что интересует больше всего клиентов на сайте фирмы, для чего бизнесменам необходимо это анализировать. Они отметили, что важно наполнять контент сайта информацией, которая близка клиенту.
Екатерина Чахлова ("ПР-холдинг"), Анастасия Апарина ("ЖБИ Сибири").
Многие вопросы, обсуждаемые на встрече, оказались новыми для собравшихся маркетологов и предпринимателей. Участники активно задавали вопросы новосибирским спикерам о том, какие инструменты продвижения более эффективны, как работают с клиентами известные компании, а также рассказывали о своем опыте в бизнесе.
О том, как продвигают товары алтайские компании в своем докладе рассказала редактор рекламного портала Алтайского края Лада Шевкунова. Среди успешных проектов оказались идеи компаний "ВелКен", Kennedy’s coffee, "Магис-спорт", СК "Союз" и других. Для продвижения бренда и выхода на федеральный уровень они использовали такие инструменты коммуникации, как юмор, яркие иллюстрация, необычный дизайн и другое. Спикер отметила, что большую роль в их раскрутке и популярности сыграло взаимодействие с клиентами в социальных сетях.
Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster.
Лада Шевкунова,
редактор рекламного портала Алтайского края:
Интернет заставляет компании рассказывать о себе шире и ярче. Важно не только привлекать клиента постами в социальных сетях, но и качественными деловыми журналистскими материалами на сайте. При продвижении это важно уметь сочетать.
После выступления экспертов, участники смогли лично познакомиться с гостями и обсудить профессиональные вопросы.
В этом году "Алтапресс" планирует провести несколько таких неформальных встреч.