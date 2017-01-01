Фотофакты. В Барнауле маркетологи и бизнесмены края обсудили тренды интернет-продвижения

На мероприятии собрались более 80 гостей. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александра Кузнецова ("Алтайская сказка"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александра Кузнецова ("Алтайская сказка"), Екатерина Стурова ("Алтайкрайэнерго"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Иван и Татьяна Уткины ("Первый вектор"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Ольга Чуварзина (КАМАЗ) и Наталья Свиридова (АН "Жилфонд"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Ирина Заречнева (Клиника интегративной медицины "ЭлитМед"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Евгения Шибанова (Клиника "Антуриум"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Антон Гончаров (гипермаркет спортивных товаров "Декатлон"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Анастасия Храмова ("Легенда"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Елена Шарова (ИД "Алтапресс"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Анна Поломошнова (ТЦ "Ультра"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Дарья Клабукова (ГК "Спецобъединение"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Князев (Майонезный завод "Персона"), Антон Гончаров ("Декатлон"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Елена Аксенова, Евгений Пургин (ИД "Алтапресс"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Лада Шевкунова (Рекпортал). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Анна Расихина (Ренессанс-косметик"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Тайчер ("Алгоритм"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Вкусное меню от Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Полина Цуклина (Алтайский букет) Александр Князев (Майонезный завод "Персона"), Антон Гончаров ("Декатлон"), Геннадий Стеблецов (Агрохолдинг "Гудвилл"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Гости встречи маркетологов. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Вячеслав Колеватов (ТЦ "Пионер"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Наталья Ваньшева ("Бахетле"), Елена Мозговая ("Ростелеком"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Мария Квасова ("Бинбанк"), Юлия Гайдукова ("Лукойл"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Марина Красноруцкая ("Банк Открытие"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Константин Лунин (ООО "Магия трав"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Жанна Поправко ("Регионстрой"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Бэлла Качехина ("Алтапресс"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Любовь Волкова, Ольга Иванова (ИД "Алтапресс"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Борис Ларсон. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Евгения Шибанова (Клиника "Антуриум"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Елена Аксенова (ИД "Алтапресс"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Наталья Слепова, Марина Красноруцкая ("Банк Открытие"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Екатерина Чахлова ("ПР-Холдинг"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Юлия Дмитриева (Drink King). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Полина Азмеева ("Ростелеком"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Светлана Сапожникова (Банк "Акцепт"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Ольга Иванова (ИД "Алтапресс"), Мария Квасова ("Бинбанк"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Наталья Слепова ("Банк Открытие"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Анастасия Курасова ("Винотека"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Юлия Гайдукова ("Лукойл"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Наталья Киль (Тele2). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Анастасия ("Медикал Эстейт"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Евгений Крюков и Ксения Ильина (ИСК "Союз"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Роман Шевченко, коммерческий директор компании "MAXX TURBO". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Борис Ларсон. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Николай Глухих. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Николай Глухих и Борис Ларсон. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Дмитрий Шевкунов (ИД "Алтапресс"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Анастасия Храмова ("Легенда") и Наталья Киль (Tele 2). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Николай Глухих. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Анастасия Курасова ("Винотека"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Анастасия Храмова ("Легенда"). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Николай Глухих. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча маркетологов и бизнесменов края в барнаульском мит-холле Koster. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Мероприятие прошло в виде неформальной встречи. Эксперты, выступающие с докладами, подняли важные для бизнеса проблемы и новинки, связанные продвижением товаров в сети.

Приглашенными спикерами стали сотрудники популярного новосибирского digital-агентства WOW Николай Глухих и Борис Ларсон. Они поделились опытом работы в цифровом маркетинге, без которого сегодня довольно трудно продвинуть товар и привлечь внимание клиентов. На их счету десятки успешных проектов. В своем докладе эксперты отметили важные тренды интернет-продвижения. Среди них мобильность, мультиканальность, персонализация, контент-маркетинг, мессенджеры, игрофикация и другие.

Как отметили эксперты, с каждым годом мобильность как тренд оказывает сильное влияет на маркетинговую коммуникацию. Аудитория постоянно находится в сети. Так, по подсчетам Google, человек берет в руки телефон около 150 раз в день. Этот факт важно учитывать компаниям, которые ищут эффективные каналы продвижения товаров.

Борис Ларсон,

стратег digital-агентства WOW (Новосибирск):

Сейчас, если у человека возникла потребность в чем-то, он обращается к смартфону. К примеру, перед тем как купить квартиру, он начинает искать информацию об этом в Интернете. Поэтому компаниям необходимо искать каналы, где эффективнее всего можно привлечь внимания этого человека.

Использование современных технологий позволяют бизнесменам наиболее точно выделить свою целевую аудиторию. И это важно для продвижения бренда. В Интернете есть возможность персонализировать рекламное сообщение и доносить его ограниченному количеству людей. Для этого существуют несколько специальных ресурсов и систем.

Специалисты рассказали компаниям, как узнать о том, что интересует больше всего клиентов на сайте фирмы, для чего бизнесменам необходимо это анализировать. Они отметили, что важно наполнять контент сайта информацией, которая близка клиенту.

Многие вопросы, обсуждаемые на встрече, оказались новыми для собравшихся маркетологов и предпринимателей. Участники активно задавали вопросы новосибирским спикерам о том, какие инструменты продвижения более эффективны, как работают с клиентами известные компании, а также рассказывали о своем опыте в бизнесе.

О том, как продвигают товары алтайские компании в своем докладе рассказала редактор рекламного портала Алтайского края Лада Шевкунова. Среди успешных проектов оказались идеи компаний "ВелКен", Kennedy’s coffee, "Магис-спорт", СК "Союз" и других. Для продвижения бренда и выхода на федеральный уровень они использовали такие инструменты коммуникации, как юмор, яркие иллюстрация, необычный дизайн и другое. Спикер отметила, что большую роль в их раскрутке и популярности сыграло взаимодействие с клиентами в социальных сетях.

Лада Шевкунова,

редактор рекламного портала Алтайского края:

Интернет заставляет компании рассказывать о себе шире и ярче. Важно не только привлекать клиента постами в социальных сетях, но и качественными деловыми журналистскими материалами на сайте. При продвижении это важно уметь сочетать.

После выступления экспертов, участники смогли лично познакомиться с гостями и обсудить профессиональные вопросы.

В этом году "Алтапресс" планирует провести несколько таких неформальных встреч.