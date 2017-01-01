Фотофакты. В Барнауле на проспекте Строителей из-за двух ДТП затруднено движение

ДТП на Строителей. Фото: barneos22. ДТП на Строителей. Фото: barneos22. ДТП на Строителей. Фото: barneos22.

Около остановки "КДМ" столкнулись два автомобиля — у одного помят капот. Согласно данным ресурса "Яндекс. Пробки" столкновение произошло в среднем правом ряду.

Кроме того, подписчики барнаульского сообщества сообщают, что на пересечении улиц Фурманова-Власихинская сломалась фура. Из-за этого образовалась пробка в обе стороны. Скорость движения машин на этом участке дороги не превышает 7 км/ч.

В целом, на данный момент в Барнауле наблюдается 4-бальная пробка.