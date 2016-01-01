Фотофакты. В Барнауле горит радиозавод

Утром 23 декабря в Барнауле произошел пожар на радиозаводе. Очевидцы в паблике Barnaul22 сообщают, что из здания завода идет дым, а на месте уже работают пожарные.
Как сообщили altapress.ru, информация о пожаре поступило на пульт МЧС в 7.02. На момент прибытия первого подразделения пожарных, наблюдался плотный дым на первом этаже бытового помещения радиозавода. Горело подсобное складское помещение на первом этаже, дым по вентиляции поднялся вверх и выходил через крышу.
Был эвакуирован один человек. По данным пресс-службы краевого управления МЧС, погибших и травмированных нет.
Из-за плотного дыма на пожаре было задействовано 5 звеньев газодымозащитной службы и установлена автолестница. Кроме сотрудников МЧС на пожаре были задействованы медики скорой помощи и сотрудники полиции.
Всего на пожаре работали 61 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС — 46 пожарных и 15 машин.
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