Фотофакты. В Барнауле горит радиозавод

Пожар на радиозаводе. Фото: Сергей Васильевич для altapress.ru. Пожар на радиозаводе. 23 декабря 2016 года. Фото: Сергей Винс vk.com/barneos22. Пожар на радиозаводе. 23 декабря 2016 года. Фото: Андрей Юхневич vk.com/barneos22. Пожар на радиозаводе. Фото: Сергей Васильевич для altapress.ru.

Как сообщили altapress.ru, информация о пожаре поступило на пульт МЧС в 7.02. На момент прибытия первого подразделения пожарных, наблюдался плотный дым на первом этаже бытового помещения радиозавода. Горело подсобное складское помещение на первом этаже, дым по вентиляции поднялся вверх и выходил через крышу.

Был эвакуирован один человек. По данным пресс-службы краевого управления МЧС, погибших и травмированных нет.

Из-за плотного дыма на пожаре было задействовано 5 звеньев газодымозащитной службы и установлена автолестница. Кроме сотрудников МЧС на пожаре были задействованы медики скорой помощи и сотрудники полиции.

Всего на пожаре работали 61 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС — 46 пожарных и 15 машин.