Фотофакты. В Барнауле неизвестные обстреляли припаркованные машины

Два жителя Барнаула сообщили в соцсетях, что их машины обстреляли из воздушек неизвестные хулиганы. Обстрел вёлся в разных местах города: во дворе дома по адресу улица Балтийская, 4 и на парковке на парковке перед домом возле кафе "Лукошко" (улица Малахова, 138).
На улице Балтийской обстреляли машину. Фото: Евгения Какорина vk.com/barneos22.
На улице Малахова обстреляли машину. Фото: Владимир Сидоров vk.com/barneos22.
На улице Малахова обстреляли машину. Фото: Владимир Сидоров vk.com/barneos22.
Потерпевшие рассказали об этом в сообществе Barnaul22. Причем, в случае с Балтийской сообщается, что обстрел в этом году ведется постоянно . А в случае с "Лукошком" — обстреляли ночью 7 июня.
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