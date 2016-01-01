Фотофакты. В Барнауле несколько улиц затопило горячей водой

Зимний потоп в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Зимний потоп в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Зимний потоп в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Зимний потоп в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Зимний потоп в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Зимний потоп в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.

Подписчики говорят, что закрыли въезд с ул. Малахова на Э.Алексеевой и П. Сухова. На дороге в районе 74-ой гимназии, на ул. Э. Алексеевой - сплошная вода вперемешку с грязным снегом, проезд затруднен. Ул. Глушкова в этом районе также залита.