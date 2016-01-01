Фотофакты. В Барнауле несколько улиц затопило горячей водой

Очередная зимняя река образовалась на улицах Барнаула в районе поселка Западный, об этом сообщили очевидцы в группе Barnaul22. Они утверждают, что вода горячая, поскольку парит.
Зимний потоп в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
Зимний потоп в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
Зимний потоп в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
Зимний потоп в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
Зимний потоп в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
Зимний потоп в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
Подписчики говорят, что закрыли въезд с ул. Малахова на Э.Алексеевой и П. Сухова. На дороге в районе 74-ой гимназии, на ул. Э. Алексеевой - сплошная вода вперемешку с грязным снегом, проезд затруднен. Ул. Глушкова в этом районе также залита.
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