Фотофакты. В Барнауле ночью загорелся автомобиль такси "Максим"

20 июня в 01.17 местного времени в Барнауле на пульт диспетчера единой службы спасения поступило сообщение о возгорании автомобиля на ул.П.Сухова,9.
В Барнауле загорелся автомобиль. Фото: Александр Гутников, vk.com/barneos22.
В Барнауле загорелся автомобиль. Фото: Александр Гутников, vk.com/barneos22.
В Барнауле загорелся автомобиль. Фото: Александр Гутников, vk.com/barneos22.
В 01.23 пожар локализован, в 01.24 ликвидирован.
К тушению пожара от МЧС России привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
Очевидцы в паблике Barnaul 22 сообщают, что внезапно загорелся автомобиль такси "Максим" Renault Logan.
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