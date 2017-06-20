Фотофакты. В Барнауле ночью загорелся автомобиль такси "Максим"

20 июня в 01.17 местного времени в Барнауле на пульт диспетчера единой службы спасения поступило сообщение о возгорании автомобиля на ул.П.Сухова,9.

В Барнауле загорелся автомобиль. Фото: Александр Гутников, vk.com/barneos22. В Барнауле загорелся автомобиль. Фото: Александр Гутников, vk.com/barneos22. В Барнауле загорелся автомобиль. Фото: Александр Гутников, vk.com/barneos22. В 01.23 пожар локализован, в 01.24 ликвидирован. К тушению пожара от МЧС России привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Очевидцы в паблике Barnaul 22 сообщают, что внезапно загорелся автомобиль такси "Максим" Renault Logan.