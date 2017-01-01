Фотофакты. В Барнауле перекрыли дорогу из-за порыва трубопровода

В Барнауле на пересечении улиц Малахова — Германа Титова произошел порыв магистрального трубопровода, на проезжую часть течет горячая вода. Об этом altapress.ru сообщили в "Сибирской генерирующей компании".
Порыв трубы на Малахова-Титова. Фото: vk.com/barneos22.
Порыв трубы на Малахова-Титова. Фото: vk.com/barneos22.
Порыв трубы на Малахова-Титова. Фото: vk.com/barneos22.
Порыв трубы на Малахова-Титова. Фото: vk.com/barneos22.
Порыв трубы на Малахова-Титова. Фото: vk.com/barneos22.
Порыв трубы на Малахова-Титова. Фото: vk.com/barneos22.
Порыв трубы на Малахова-Титова. Фото: vk.com/barneos22.
Порыв трубы на Малахова-Титова. Фото: vk.com/barneos22.
Порыв трубы на Малахова-Титова. Фото: vk.com/barneos22.
Порыв трубы на Малахова-Титова. Фото: vk.com/barneos22.
К СГК отметили, что отопление в ближайших домах не отключали. Сейчас специалисты откачивают воду с улиц. Трубопровод начнут чинить, когда на улице немного потеплеет.
Движение по нечетной стороне ул. Малахова от ул. Юрина до ул. Малая Космонавтов временно перекрыто, сообщили в ГИБДД.
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