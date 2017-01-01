Фотофакты. В Барнауле поймали драгдилера с особо крупной партией наркотиков

В Барнауле задержали драгдиллера с килограммом наркотиков. Фото: 22.мвд.рф. В Барнауле задержали драгдиллера с килограммом наркотиков. Фото: 22.мвд.рф. В Барнауле задержали драгдиллера с килограммом наркотиков. Фото: 22.мвд.рф. В Барнауле задержали драгдиллера с килограммом наркотиков. Фото: 22.мвд.рф. В Барнауле задержали драгдиллера с килограммом наркотиков. Фото: 22.мвд.рф. В Барнауле задержали драгдиллера с килограммом наркотиков. Фото: 22.мвд.рф.

По данным следствия, мужчина распространял наркотическое средство путем так называемых "закладок".

В отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК за сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Добавим, что только в феврале это уже шестой случай задержания драгдиллеров в Алтайском крае.