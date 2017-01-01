Фотофакты. В Барнауле поймали драгдилера с особо крупной партией наркотиков

В Барнауле задержали 22-летнего парня при попытке сбыта синтетического наркотика, сообщает Главное управление МВД по Алтайскому краю. У драгдиллера обнаружили более килограмма наркотического вещества, это считается особо крупным размером.
В Барнауле задержали драгдиллера с килограммом наркотиков. Фото: 22.мвд.рф.
В Барнауле задержали драгдиллера с килограммом наркотиков. Фото: 22.мвд.рф.
В Барнауле задержали драгдиллера с килограммом наркотиков. Фото: 22.мвд.рф.
В Барнауле задержали драгдиллера с килограммом наркотиков. Фото: 22.мвд.рф.
В Барнауле задержали драгдиллера с килограммом наркотиков. Фото: 22.мвд.рф.
В Барнауле задержали драгдиллера с килограммом наркотиков. Фото: 22.мвд.рф.
По данным следствия, мужчина распространял наркотическое средство путем так называемых "закладок".
В отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК за сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Добавим, что только в феврале это уже шестой случай задержания драгдиллеров в Алтайском крае.
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