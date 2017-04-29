Фотофакты. В Барнауле рядом с телецентром загорелся дом

В Барнауле загорелся недостроенный дом. Фото: Barnaul22. В Барнауле загорелся недостроенный дом. Фото: Barnaul22. В Барнауле загорелся недостроенный дом. Фото: Barnaul22.

Подписчики Barnaul22 сообщили, что горит недостроенный дом. На место возгорания прибыли пожарные. МЧС пока не сообщает подробностей о пожаре.