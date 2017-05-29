Видео и фотофакты. В Барнауле произошел сильный пожар

В барнаульском поселке Власиха в садоводстве "Пригородное" горит дом, пишут в "Барнаул22". Очевидцы сообщают, что здание сильно полыхает, дым видно с другой части города. Как сообщили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, горел садовый дом с надворными постройками. Здание уже удалось потушить.
Пожар во Власихе. Фото: barneos22.
Пожар во Власихе. Фото: barneos22.
Пожар во Власихе. Фото: Игорь Абраменко.
Пожар во Власихе. Фото: Игорь Абраменко.
Пожар во Власихе. Фото: Игорь Абраменко.
Пожар произошел в районе 16.00-16.30 часов. Причина возгорания уточняется.
Пострадавших нет.
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