Видео и фотофакты. В Барнауле произошел сильный пожар

В барнаульском поселке Власиха в садоводстве "Пригородное" горит дом, пишут в "Барнаул22". Очевидцы сообщают, что здание сильно полыхает, дым видно с другой части города. Как сообщили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, горел садовый дом с надворными постройками. Здание уже удалось потушить.

Пожар во Власихе. Фото: barneos22. Пожар во Власихе. Фото: barneos22. Пожар во Власихе. Фото: Игорь Абраменко. Пожар во Власихе. Фото: Игорь Абраменко. Пожар во Власихе. Фото: Игорь Абраменко. Пожар произошел в районе 16.00-16.30 часов. Причина возгорания уточняется. Пострадавших нет.