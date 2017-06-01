Фотофакты. В Барнаул возвращается легендарная "Мокрая майка". Как записаться на конкурс. 18+

Водный праздник в комплексе открытых бассенов "Пляж". Фото: из архива комплекса. Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года. Фото: Михаил Хаустов. Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года. Фото: Михаил Хаустов. Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года. Фото: Михаил Хаустов. Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года. Фото: Михаил Хаустов. Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года. Фото: Михаил Хаустов. Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года. Фото: Михаил Хаустов. Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года. Фото: Михаил Хаустов. Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фото: Олег Богданов. altapress.ru Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Аltapress.ru вместе с Парком спорта Алексея Смертина объявляет конкурс красоты "Мокрая майка". Финал конкурса состоится 8 июля на территории комплекса открытых бассейнов "Пляж" (ул. Энтузиастов, 12-в), где мы проведем грандиозный водный праздник! Гости смогут не только стать зрителями "мокрого" конкурса красоты, но и поучаствовать в ярких водных развлечениях, конкурсах и оторваться под музыку от барнаульских диджеев.

А стать участницей "Мокрой майки" сможет любая девушка старше 18 лет. Для этого нужно выполнить несколько условий:

До 14 июня включительно опубликовать в социальных сетях "Вконтакте" или Instagram свою лучшую фотографию с хештегом #алтапрессмокраямайка. В комментариях к фотографии участнице нужно указать ее имя и фамилию, возраст, а также телефон или электронную почту, чтобы организаторы могли с ней связаться. Профиль должен быть открыт! 15 июня на сайте altapress.ru начнется открытое голосование, в ходе которого читатели сайта выберут 15 полуфиналисток. После этого состоится кастинг. Среди победительниц голосования жюри проекта выберет 10 красавиц, которые и будут соревноваться за победу в конкурсе на празднике 8 июля.

Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 01.06.2017 г. по 08.07.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.