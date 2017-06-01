Фотофакты. В Барнаул возвращается легендарная "Мокрая майка". Как записаться на конкурс. 18+

20 лет назад 7 июля 1997 года "Алтапресс" провел первый на Алтае конкурс "Мисс Мокрая майка". Теперь мы решили повторить этот грандиозный праздник, ставший за два десятилетия уже легендарным. Хочешь стать победительницей культового конкурса красоты и звездой самого большого комплекса открытых бассейнов Барнаула?
Аltapress.ru вместе с Парком спорта Алексея Смертина объявляет конкурс красоты "Мокрая майка". Финал конкурса состоится 8 июля на территории комплекса открытых бассейнов "Пляж" (ул. Энтузиастов, 12-в), где мы проведем грандиозный водный праздник! Гости смогут не только стать зрителями "мокрого" конкурса красоты, но и поучаствовать в ярких водных развлечениях, конкурсах и оторваться под музыку от барнаульских диджеев.
А стать участницей "Мокрой майки" сможет любая девушка старше 18 лет. Для этого нужно выполнить несколько условий:
- До 14 июня включительно опубликовать в социальных сетях "Вконтакте" или Instagram свою лучшую фотографию с хештегом #алтапрессмокраямайка. В комментариях к фотографии участнице нужно указать ее имя и фамилию, возраст, а также телефон или электронную почту, чтобы организаторы могли с ней связаться. Профиль должен быть открыт!
- 15 июня на сайте altapress.ru начнется открытое голосование, в ходе которого читатели сайта выберут 15 полуфиналисток.
- После этого состоится кастинг. Среди победительниц голосования жюри проекта выберет 10 красавиц, которые и будут соревноваться за победу в конкурсе на празднике 8 июля.
Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 01.06.2017 г. по 08.07.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.