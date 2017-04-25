Фотофакты. В Барнауле завершился сезон любительской хоккейной лиги 

Финал ЛХЛ в Барнауле. Фото: Сергей Бутин, geometria.ru, предоставлено ЛХЛ. Финал ЛХЛ в Барнауле. Фото: Сергей Бутин, geometria.ru, предоставлено ЛХЛ. Финал ЛХЛ в Барнауле. Фото: Сергей Бутин, geometria.ru, предоставлено ЛХЛ. Финал ЛХЛ в Барнауле. Фото: Сергей Бутин, geometria.ru, предоставлено ЛХЛ. Финал ЛХЛ в Барнауле. Фото: Сергей Бутин, geometria.ru, предоставлено ЛХЛ. Финал ЛХЛ в Барнауле. Фото: Сергей Бутин, geometria.ru, предоставлено ЛХЛ. Финал ЛХЛ в Барнауле. Фото: Сергей Бутин, geometria.ru, предоставлено ЛХЛ.

Сезон начался, как только замерз лед на открытых площадках: большинство игр регулярной части проходило именно на открытом воздухе. Не у всех клубов есть возможность арендовать лед в закрытых спортивных аренах.

В прошедшем сезоне приняли участие 12 команд. В клубах объединились люди самых разных профессий, возраста (от 18 до 65 лет) по одному важному критерию: любви к хоккею. Сезон прошел по всем правилам: с регламентом, работой дисциплинарного комитета, играми регулярной части и плей-оф.

Алексей Черненко,

спортивный директор ЛХЛ:

Сезон ЛХЛ 2016-2017 безусловно удался. Мы сделали большой шаг вперёд, к нам примкнули восемь новых клубов, четыре из которых были созданы в 2016 году. Это означает, что тот опыт, который я получаю в организации соревнований, удаётся реализовать эффективно. Хоккей становится популярным и доступным для любителей видом спорта.

Любительская хоккейная лига создана для того, чтобы популяризировать этот вид спорта и ЗОЖ, создать условия для максимального вовлечения непрофессиональных спортсменов. Лига не является коммерческой организацией, абсолютно все игры можно было посетить бесплатно.

Алексей Черненко,

спортивный директор ЛХЛ:

За сезон было проведено два благотворительных матча. В первом болельщики принесли с собой мягкие игрушки, которые после игры бросали на лед. Организаторы заботливо собрали их и отвезли детям в детский фонд. Второй матч прошел в поддержку больного онкологическим заболеванием молодого хоккеиста "Алтая". Болельщики приобретали за любую сумму пожертвований сувенирную продукцию от партнеров матча, а после игры абсолютно все хоккеисты, учавствовашие в матче, сдали крупную сумму денег. В общей сложности за одну игру удалось собрать около 100 тысяч рублей.

Если вы тоже хотите участвовать в играх ЛХЛ, обратитесь к спортивному директору Лиги Алексею Черненко (с ним можно связаться через официальную группу "ВК").

Факт

Все хоккеисты ЛХЛ дивизиона Черненко имеют карточки игроков для идентификации перед игрой. Это создано для того, чтобы исключить нечестное поведение клубов (были случаи, когда команды приглашали незаявленных в Лиге игроков — профессиональных хоккеистов).