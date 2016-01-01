Фотофакты. В барнаульской усадьбе прошел костюмированный бал горных офицеров

25 декабря в честь 195-летия Фёдора Достоевского в Барнауле состоялся костюмированный бал горных офицеров.
Федор Михайлович во время ссылки бывал в Барнауле (в то время города был столицей горного округа), и во время своих визитов посещал подобные балы, проводимые горными офицерами.
Торжественный "Бал горных офицеров" провели в Государственном Музее искусства, культуры и литературы, который располагается в старинной городской усадьбе. Здесь организаторы мероприятия постарались вернуть публику в атмосферу торжественных балов времён знаменитого писателя. Участники пришли в музей в старинной одежде, а во время акции прозвучала классическая музыка XIX столетия. Каждый желающий гость смог попробовать себя в классических танцах — специально для этого организаторы пригласили бальных специалистов.
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