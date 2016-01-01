Фотофакты. В барнаульской усадьбе прошел костюмированный бал горных офицеров

Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820. Бал горных офицеров. Барнаул, 25 декабря 2016 года. Фото: Виолетта Руковишникова vk.com/event133729820.

Федор Михайлович во время ссылки бывал в Барнауле (в то время города был столицей горного округа), и во время своих визитов посещал подобные балы, проводимые горными офицерами.

Торжественный "Бал горных офицеров" провели в Государственном Музее искусства, культуры и литературы, который располагается в старинной городской усадьбе. Здесь организаторы мероприятия постарались вернуть публику в атмосферу торжественных балов времён знаменитого писателя. Участники пришли в музей в старинной одежде, а во время акции прозвучала классическая музыка XIX столетия. Каждый желающий гость смог попробовать себя в классических танцах — специально для этого организаторы пригласили бальных специалистов.