Фотофакты. В конкурсе "Мистер Барнаул 2017" примут участие 10 самых красивых мужчин

25 февраля, в 19.00 в ресторане "Ермолай" пройдет главный мужской конкурс года — "Мистер Барнаул 2017".
Конкурс проводит модельное агентство Татьяны Жилиной. Почти месяц шли кастинги, по результатам которых в финал попали 10 самых достойных претендентов. "Это будет настоящее шоу мужественности, красоты и стиля, какого еще не было в Барнауле", — говорит Татьяна Жилина.
С участниками работали лучшие специалисты fashion индустрии Сибири и организаторы конкурсов стиля. Участники прошли насыщенную программу подготовки. Их научили танцевать и позировать, для них провели тренинги личностного развития и профессиональную фотосессию. На шоу парням придется дефилировать, показывать мужскую одежду от ведущих брендов, а также представить визитку и творческий номер и ответить на вопросы жюри.
Вы можете проголосовать за мужчину, который, по вашему мнению, достоин выиграть этот конкурс, поставив оценку от 1 до 5.