Фотофакты. В конкурсе "Мистер Барнаул 2017" примут участие 10 самых красивых мужчин

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Жизнь

25 февраля, в 19.00 в ресторане "Ермолай" пройдет главный мужской конкурс года — "Мистер Барнаул 2017".

Андрей Тузовских. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Арман Пнджоян. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Армэн Пнджоян. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Артур Гартман. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Джибрил Ойканми. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Егор Корнев. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Олег Набока. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Иван Чуркин. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Роман Голяшов. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Сергей Губин. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Претенденты на звание "Мистер Барнаул" и Татьяна Жилина. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.

Конкурс проводит модельное агентство Татьяны Жилиной. Почти месяц шли кастинги, по результатам которых в финал попали 10 самых достойных претендентов. "Это будет настоящее шоу мужественности, красоты и стиля, какого еще не было в Барнауле", — говорит Татьяна Жилина.

С участниками работали лучшие специалисты fashion индустрии Сибири и организаторы конкурсов стиля. Участники прошли насыщенную программу подготовки. Их научили танцевать и позировать, для них провели тренинги личностного развития и профессиональную фотосессию. На шоу парням придется дефилировать, показывать мужскую одежду от ведущих брендов, а также представить визитку и творческий номер и ответить на вопросы жюри.

Вы можете проголосовать за мужчину, который, по вашему мнению, достоин выиграть этот конкурс, поставив оценку от 1 до 5.

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