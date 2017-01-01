Фотофакты. В конкурсе "Мистер Барнаул 2017" примут участие 10 самых красивых мужчин

Андрей Тузовских. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Арман Пнджоян. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Армэн Пнджоян. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Артур Гартман. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Джибрил Ойканми. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Егор Корнев. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Олег Набока. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Иван Чуркин. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Роман Голяшов. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Сергей Губин. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Претенденты на звание "Мистер Барнаул" и Татьяна Жилина. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.

Конкурс проводит модельное агентство Татьяны Жилиной. Почти месяц шли кастинги, по результатам которых в финал попали 10 самых достойных претендентов. "Это будет настоящее шоу мужественности, красоты и стиля, какого еще не было в Барнауле", — говорит Татьяна Жилина.

С участниками работали лучшие специалисты fashion индустрии Сибири и организаторы конкурсов стиля. Участники прошли насыщенную программу подготовки. Их научили танцевать и позировать, для них провели тренинги личностного развития и профессиональную фотосессию. На шоу парням придется дефилировать, показывать мужскую одежду от ведущих брендов, а также представить визитку и творческий номер и ответить на вопросы жюри.

Вы можете проголосовать за мужчину, который, по вашему мнению, достоин выиграть этот конкурс, поставив оценку от 1 до 5.