Фотофакты. В Новосибирске всю ночь боролись с большим пожаром на складе с кондитерскими изделиями

Поздно вечером 5 июня в Новосибирске произошел пожар на складе рынка "Левобережный". Пожарным удалось погасить открытое пламя, но проливка здания происходит до сих пор.
Сообщение о пожаре в МЧС пришло в 22.16. Через пять минут на место прибыли первые пожарные расчеты. В общей сложности с огнем боролись 42 человека и 14 единиц техники. На помощь пожарным привлекались три поливальные машины.
Как сообщают спасатели, борьбе с огнем мешало то, что склад, разделенный деревянными перегородками на отсеки, был сильно загружен продуктами питания, в т.ч. кондитерскими изделиями.
Площадь возгорания составила 600 кв. метров. Более трех часов потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы локализовать возгорание, к пяти утра 6 июня открытое горение было ликвидировано. Причина пожара устанавливается. Работы по проливке места пожара продолжатся до полного исключения тления.
В пожаре никто не пострадал.
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