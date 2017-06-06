Фотофакты. В Новосибирске всю ночь боролись с большим пожаром на складе с кондитерскими изделиями

В Новосибирске загорелся склад на рынке "Левобережном". 5-6 июня 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске загорелся склад на рынке "Левобережном". 5-6 июня 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске загорелся склад на рынке "Левобережном". 5-6 июня 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске загорелся склад на рынке "Левобережном". 5-6 июня 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске загорелся склад на рынке "Левобережном". 5-6 июня 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске загорелся склад на рынке "Левобережном". 5-6 июня 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске загорелся склад на рынке "Левобережном". 5-6 июня 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске загорелся склад на рынке "Левобережном". 5-6 июня 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске загорелся склад на рынке "Левобережном". 5-6 июня 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk.

Сообщение о пожаре в МЧС пришло в 22.16. Через пять минут на место прибыли первые пожарные расчеты. В общей сложности с огнем боролись 42 человека и 14 единиц техники. На помощь пожарным привлекались три поливальные машины.

Как сообщают спасатели, борьбе с огнем мешало то, что склад, разделенный деревянными перегородками на отсеки, был сильно загружен продуктами питания, в т.ч. кондитерскими изделиями.

Площадь возгорания составила 600 кв. метров. Более трех часов потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы локализовать возгорание, к пяти утра 6 июня открытое горение было ликвидировано. Причина пожара устанавливается. Работы по проливке места пожара продолжатся до полного исключения тления.

В пожаре никто не пострадал.