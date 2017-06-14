Фотофакты. В центре Барнаула горит деревянная двухэтажка

В Барнауле загорелся двухэтажный деревянный дом по адресу ул. Гоголя, 58а. На месте работают пожарные.
Пожар в Барнауле. Фото: Дмитрий Цухло в vk.com/barneos22.
Пожар в Барнауле. Фото: Александр Лукин в vk.com/barneos22.
Пожар в Барнауле. Фото: Сергей Ермолов в vk.com/barneos22.
Пожар в Барнауле. Фото: Сергей Ермолов в vk.com/barneos22.
Пожар в Барнауле. Фото: Сергей Ермолов в vk.com/barneos22.
Пожар в Барнауле. Фото: Кирилл Булыгин в vk.com/barneos22.
Пожар в Барнауле. Фото: Иван Фомин в vk.com/barneos22.
Пожар в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Пожар в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Движение в районе пересечения ул. Гоголя и пр. Социалистического перекрыли. Более подробная информация о возгорании станет известна позднее.
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