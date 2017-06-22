Фотофакты. Выпускница АлтГУ создала коллекцию одежды в стиле художницы Фриды Кало

Коллекция одежды в стиле Фриды Кало дизайнера Ирины Жуликовой. Фото: пресс-служба АлтГУ. Коллекция одежды в стиле Фриды Кало дизайнера Ирины Жуликовой. Фото: пресс-служба АлтГУ. Коллекция одежды в стиле Фриды Кало дизайнера Ирины Жуликовой. Фото: пресс-служба АлтГУ. Коллекция одежды в стиле Фриды Кало дизайнера Ирины Жуликовой. Фото: пресс-служба АлтГУ. Коллекция одежды в стиле Фриды Кало дизайнера Ирины Жуликовой. Фото: пресс-служба АлтГУ. Коллекция одежды в стиле Фриды Кало дизайнера Ирины Жуликовой. Фото: пресс-служба АлтГУ. Коллекция одежды в стиле Фриды Кало дизайнера Ирины Жуликовой. Фото: пресс-служба АлтГУ. Коллекция одежды в стиле Фриды Кало дизайнера Ирины Жуликовой. Фото: пресс-служба АлтГУ. Коллекция одежды в стиле Фриды Кало дизайнера Ирины Жуликовой. Фото: пресс-служба АлтГУ. Коллекция одежды в стиле Фриды Кало дизайнера Ирины Жуликовой. Фото: пресс-служба АлтГУ. Коллекция одежды в стиле Фриды Кало дизайнера Ирины Жуликовой. Фото: пресс-служба АлтГУ. Коллекция одежды в стиле Фриды Кало дизайнера Ирины Жуликовой. Фото: пресс-служба АлтГУ. Коллекция одежды в стиле Фриды Кало дизайнера Ирины Жуликовой. Фото: пресс-служба АлтГУ. Коллекция одежды в стиле Фриды Кало дизайнера Ирины Жуликовой. Фото: пресс-служба АлтГУ. Коллекция одежды в стиле Фриды Кало дизайнера Ирины Жуликовой. Фото: пресс-служба АлтГУ. Коллекция одежды в стиле Фриды Кало дизайнера Ирины Жуликовой. Фото: пресс-служба АлтГУ. Коллекция одежды в стиле Фриды Кало дизайнера Ирины Жуликовой. Фото: пресс-служба АлтГУ.

Ирина Жуликова уже представляла эту коллекцию на международном конкурсе молодых дизайнеров одежды "Формула моды". Там ей поступило коммерческое предложение о приобретении нескольких комплектов, сообщает пресс-служба АлтГУ.

Ирина Жуликова,

начинающий художник-стилист:

Я разработала женскую коллекцию одежды, взяв за основу творчество известной мексиканской художницы Фриды Кало. Источником вдохновения стал ее стиль, в котором главная роль принадлежит цвету, линиям, четко очерчивающим объемы и контуры изображения. Свою индивидуальность я старалась проявить в материале, технике исполнения декоративных элементов.

По мнению декана факультета искусств АлтГУ Ларисы Нехвядович, Ирина в своей работе сумела объединить традиционные мексиканские бело-красные орнаменты и мотив розы, современные технологии художественного проектирования и новый уровень ручной работы, романтику в деталях и графичность силуэтов.

Лариса Нехвядович,

декан факультета искусств АлтГУ: