Фотофакты. Выпускница АлтГУ создала коллекцию одежды в стиле художницы Фриды Кало

Ирина Жуликова, выпускница направления "Искусство костюма и текстиля" Алтайского госуниверситета, на государственном экзамене представила коллекцию одежды в стиле известной художницы Фриды Кало. Коллекция стала частью выпускной курсовой работы по теме "Сюрреализм Фриды Кало в авторской коллекции "Дневник собственной души".
Ирина Жуликова уже представляла эту коллекцию на международном конкурсе молодых дизайнеров одежды "Формула моды". Там ей поступило коммерческое предложение о приобретении нескольких комплектов, сообщает пресс-служба АлтГУ.
Ирина Жуликова,
начинающий художник-стилист:
Я разработала женскую коллекцию одежды, взяв за основу творчество известной мексиканской художницы Фриды Кало. Источником вдохновения стал ее стиль, в котором главная роль принадлежит цвету, линиям, четко очерчивающим объемы и контуры изображения. Свою индивидуальность я старалась проявить в материале, технике исполнения декоративных элементов.
По мнению декана факультета искусств АлтГУ Ларисы Нехвядович, Ирина в своей работе сумела объединить традиционные мексиканские бело-красные орнаменты и мотив розы, современные технологии художественного проектирования и новый уровень ручной работы, романтику в деталях и графичность силуэтов.
Лариса Нехвядович,
декан факультета искусств АлтГУ:
Это коллекция, модели которой разработаны не только для демонстрации на подиуме, но и для создания оригинальных образов в повседневной жизни.
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