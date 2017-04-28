Фотофакты. Волонтёры очистили берега Оби и Барнаулки вместе с территорией туркластера

В Барнауле привели в порядок берег затока Оби в районе городского пляжа и откосы Барнаулки в районе моста через проспект Социалистический. Кроме того, студенты собрали мусор на территории будущего туркластера — по периметру парка культуры и отдыха "Центральный".
Волонтеры, уборка мусора. Фото: barnaul.org.
Волонтеры, уборка мусора. Фото: barnaul.org.
Волонтеры, уборка мусора. Фото: barnaul.org.
Волонтеры, уборка мусора. Фото: barnaul.org.
Волонтеры, уборка мусора. Фото: barnaul.org.
Волонтеры, уборка мусора. Фото: barnaul.org.
Волонтеры, уборка мусора. Фото: barnaul.org.
Волонтеры, уборка мусора. Фото: barnaul.org.
Волонтеры, уборка мусора. Фото: barnaul.org.
Как сообщает мэрия, несмотря на то, что отдыхающих на берегу Оби почти нет, волонтеры набрали более 40 мешков мелкого бытового мусора. А в районе моста через Социалистический пр-т молодые люди собрали 37 мешков мусора и прошлогодней листвы.
Студенческие экологические отряды очистили территорию от мусора в рамках акции "Чистая Обь и ее притоки".
Смотрите также
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.