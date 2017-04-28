Фотофакты. Волонтёры очистили берега Оби и Барнаулки вместе с территорией туркластера

Волонтеры, уборка мусора. Фото: barnaul.org. Волонтеры, уборка мусора. Фото: barnaul.org. Волонтеры, уборка мусора. Фото: barnaul.org. Волонтеры, уборка мусора. Фото: barnaul.org. Волонтеры, уборка мусора. Фото: barnaul.org. Волонтеры, уборка мусора. Фото: barnaul.org. Волонтеры, уборка мусора. Фото: barnaul.org. Волонтеры, уборка мусора. Фото: barnaul.org. Волонтеры, уборка мусора. Фото: barnaul.org.

Как сообщает мэрия, несмотря на то, что отдыхающих на берегу Оби почти нет, волонтеры набрали более 40 мешков мелкого бытового мусора. А в районе моста через Социалистический пр-т молодые люди собрали 37 мешков мусора и прошлогодней листвы.

Студенческие экологические отряды очистили территорию от мусора в рамках акции "Чистая Обь и ее притоки".