Фотофакты. Забавные снимки из аэропортов

В аэропортах люди в основном делают две вещи — торопятся и ждут. Иногда это выглядит весьма забавно.

Забавные фото из аэропортов. Фото: ha-ha.ru. Забавные фото из аэропортов. Фото: ha-ha.ru. Забавные фото из аэропортов. Фото: ha-ha.ru. Забавные фото из аэропортов. Фото: ha-ha.ru. Забавные фото из аэропортов. Фото: ha-ha.ru. Забавные фото из аэропортов. Фото: ha-ha.ru. Забавные фото из аэропортов. Фото: ha-ha.ru. Забавные фото из аэропортов. Фото: ha-ha.ru. Забавные фото из аэропортов. Фото: ha-ha.ru. Забавные фото из аэропортов. Фото: ha-ha.ru. Забавные фото из аэропортов. Фото: ha-ha.ru. Забавные фото из аэропортов. Фото: ha-ha.ru. Забавные фото из аэропортов. Фото: ha-ha.ru. Забавные фото из аэропортов. Фото: ha-ha.ru. Забавные фото из аэропортов. Фото: ha-ha.ru. Забавные фото из аэропортов. Фото: ha-ha.ru. Источник: ha-ha.ru Смотрите также