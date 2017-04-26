Фотофакты. Жительница Барнаула пожаловалась на дохлую рыбу в озере

Дохлая рыба в озере. Фото: Виктория для altapress.ru. Дохлая рыба в озере. Фото: Виктория для altapress.ru. Дохлая рыба в озере. Фото: Виктория для altapress.ru. Дохлая рыба в озере. Фото: Виктория для altapress.ru. Дохлая рыба в озере. Фото: Виктория для altapress.ru. Дохлая рыба в озере. Фото: Виктория для altapress.ru.

Виктория,

читательница altapress.ru:

25 апреля я шла по ул. Центральной мимо знаменитого озера. Увидела очень много умершей рыбы. Живу в Лебяжьем не первый год, однако такое вижу впервые. Дохлая рыба плавает по всему периметру! От чего такое? Неужели озеро стало настолько грязное? Ведь раньше в нем было много рыбы, плавали лебеди и купались люди.

Причин мора рыбы может быть много — сливы сточных вод, выбрасывание пропавшего улова. В барнаульском "Верхнеобьрыбводе" altapress.ru прокомментировали, что большого рыбохозяйственного значения данный водоем не имеет, а мор рыбы там происходит раз в пару лет из-за сливов химических веществ и отсутствия контроля за содержанием кислорода в водоеме зимой. То есть, если причиной стали не химикаты, рыба могла задохнуться из-за снежной зимы и большой толщины льда, поскольку водоем питается только талыми водами.

Чтобы рыба не умирала, необходимо следить за чистотой водоема и в случае необходимости проводить аэрацию — насыщение воздухом.