Фотофакты. Знаменитые французские виноградники на Алтае заросли бурьяном

Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В настоящий момент обе площадки заросли бурьяном. Сорняки уже в человеческий рост, среди них c первого взгляда даже трудно разглядеть саму лозу. Несмотря на то, что на ветках видны побеги, они не подвязаны и лежат на земле.

Сами виноградники никак не охраняются. Забор из колючей проволоки сломан, пройти через него не составляет никакого труда. Киоск с вывеской "Алтайская лоза" закрыт на ключ, внутри видна разбитая витрина, на полу разбросан какой-то хлам. Крыша у киоска проломана. Очевидно, что здесь давно никого не было.

За комментариями по поводу состояния французских виноградников мы обратились к Владимиру Вагнеру, директору компании "Алтайская лоза", завкафедрой бродильных производств и виноделия АлтГТУ. По его словам, 3 мая на виноградниках в Алтайском районе должны начаться работы. Обрабатывать посадки планируется силами студентов технического университета. Какая площадь будет обработана, пока не известно. Возможно это будет 5-10 рядов на нижнем поле, не больше. Этого, по его заверениям, будет достаточно для осуществления научной работы.

Владимир Вагнер,

директор компании "Алтайская лоза", завкафедры бродильных производств и виноделия АлтГТУ:

Я бы не хотел будоражить эту тему и отвечать за проект, к которому теперь не имею никакого отношения. Я занимаюсь научной работой.

Ранее Владимир Вагнер сообщал, что последние два года на плантациях французского винограда в Алтайском районе идет работа по укреплению корневой системы растений. Для этого специально не проводилась срезка верхней части винограда, не убирался сорняк. По словам Вагнера, это позволит не ослаблять растения: защитит его от болезней и даст возможность корням винограда уйти глубже в почву.

В прошлом году здесь собирали подмерзший виноград, чтобы проводить эксперименты по выработке ледяного вина.

Напомним, проект по выращиванию винограда в Алтайском районе начался в 2010 году. Его реализовывали корпорация "Алтайспиртпром" совместно со специалистами французской провинции Франш-Конте. После того, как корпорация оказалась в стадии банкротства, виноградники стала курировать фирма "Алтайская Лоза". Она зарегистрирована в селе Алтайское. Ее директором значится господин Вагнер. Учредитель — компания "Радуга", сферами деятельности которой является торговля напитками, пищевыми продуктами, книгами и косметикой.

Подробности о том, что происходит с проектов по выращиванию французского винограда и как на Алтае будут развивать виноделие, читайте в ближайших номерах газеты "Свободный курс".