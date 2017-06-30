Фракция КПРФ в АКЗС отказалась от отдельного фотографирования

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Сегодня, 15:14.
Политика

29 июня депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания провели общее и пофракционное фотографирование в связи с 80-летием Алтайского края.

Депутаты АКЗС 2017 год. Фото: altapress.ru.
Депутаты АКЗС 2017 год. Фото: altapress.ru.
Депутаты АКЗС 2017 год. Фото: altapress.ru.
Депутаты АКЗС 2017 год. Фото: altapress.ru.

Депутаты традиционно фотографировались на крыльце парламентского центра. К ним присоединились и приглашенные на сессию. Например, вице-премьер Виталий Снесарь, уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Павел Нестеров и другие. 

Сначала все депутаты сфотографировались вместе, затем — по фракциям. Отдельно отказались себя запечатлеть коммунисты, сославшись на то, что у них уже есть фракционные фото.

Для сравнения: вот так выглядели пятый и шестой составы депутатов краевого парламента (2009 и 2016 годы соответственно).

Депутаты АКЗС пятый созыв.
Депутаты АКЗС пятый созыв
Как депутаты АКЗС шестого созыва провели свой "выпускной".
Как депутаты АКЗС шестого созыва провели свой "выпускной".
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