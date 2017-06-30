Фракция КПРФ в АКЗС отказалась от отдельного фотографирования

Депутаты АКЗС 2017 год. Фото: altapress.ru. Депутаты АКЗС 2017 год. Фото: altapress.ru. Депутаты АКЗС 2017 год. Фото: altapress.ru. Депутаты АКЗС 2017 год. Фото: altapress.ru.

Депутаты традиционно фотографировались на крыльце парламентского центра. К ним присоединились и приглашенные на сессию. Например, вице-премьер Виталий Снесарь, уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Павел Нестеров и другие.

Сначала все депутаты сфотографировались вместе, затем — по фракциям. Отдельно отказались себя запечатлеть коммунисты, сославшись на то, что у них уже есть фракционные фото.

Для сравнения: вот так выглядели пятый и шестой составы депутатов краевого парламента (2009 и 2016 годы соответственно).