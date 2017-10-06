ФСБ установила организаторов ложных звонков о минировании по всей стране

Сотрудники ФСБ установили личности четырех россиян, которых подозревают в организации массовых звонках о минировании по всей России в сентябре. Об этом заявил глава ведомства Александр Бортников, сообщает РИА Новости.
По словам Бортникова, подозреваемые — четыре россиянина, которые сейчас находятся за границей. Он добавил, что у них есть пособники на территории России.
Сейчас ФСБ устанавливает их местонахождение, однако поиски затрудняет то, что злоумышленники использовали IP-телефонию.
По данным главы ФСБ, общий ущерб эвакуированным организациям составил более 300 млн рублей.
С 11 сентября по стране прокатилась волна массовых эвакуаций. Взрывчатку искали в кинотеатрах, торговых центрах, ресторанах, школах и вокзалах в Уфе, Омске, Рязани, Екатеринбурге, Москве и других городах.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 населенных пунктах. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.