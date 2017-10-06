ФСБ установила организаторов ложных звонков о минировании по всей стране

По словам Бортникова, подозреваемые — четыре россиянина, которые сейчас находятся за границей. Он добавил, что у них есть пособники на территории России.

Сейчас ФСБ устанавливает их местонахождение, однако поиски затрудняет то, что злоумышленники использовали IP-телефонию.

По данным главы ФСБ, общий ущерб эвакуированным организациям составил более 300 млн рублей.

С 11 сентября по стране прокатилась волна массовых эвакуаций. Взрывчатку искали в кинотеатрах, торговых центрах, ресторанах, школах и вокзалах в Уфе, Омске, Рязани, Екатеринбурге, Москве и других городах.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 населенных пунктах. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.