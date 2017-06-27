Гарик Сукачев, Федор Добронравов и другие прилетят на Алтай уже в июле

В Театре драмы в эти дни состоится традиционная красная дорожка и автограф-сессия именитых гостей фестиваля. Параллельно в крае проведут всероссийский Шукшинский кинофестиваль. В этом году он будет включать в себя две конкурсные программы.

В основную конкурсную (полнометражные художественные фильмы) войдут 11 картин. Откроет череду показов фильмов лента "Не ждали". Главные роли в ней исполнили Олег Басилашвили и Евгений Князев. Фильм представит режиссер и председатель жюри XIX Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко.

Помимо этого, участники фестиваля увидят фильм "После тебя" Анны Матисон с участием Сергея Безрукова, социальная драма "Птица" Марии Баскаковой с участием Ивана Охлобыстина, военная драма "Иван" Алены Давыдовой, "Время первых" Дмитрия Киселева с участием Евгения Миронова и Константина Хабенского, картина "КЕ-ДЫ" Сергея Соловьева и другие.