Гарик Сукачев, Федор Добронравов и другие прилетят на Алтай уже в июле

На всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" прилетят народный артист России Федор Добронравов, заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств страны Борис Токарев, актер Кирилл Плетнев и музыкант Гарик Сукачев. Мероприятие пройдет с 18 по 22 июля, сообщает сайт регионального правительства.
В Театре драмы в эти дни состоится традиционная красная дорожка и автограф-сессия именитых гостей фестиваля. Параллельно в крае проведут всероссийский Шукшинский кинофестиваль. В этом году он будет включать в себя две конкурсные программы.
В основную конкурсную (полнометражные художественные фильмы) войдут 11 картин. Откроет череду показов фильмов лента "Не ждали". Главные роли в ней исполнили Олег Басилашвили и Евгений Князев. Фильм представит режиссер и председатель жюри XIX Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко.
Помимо этого, участники фестиваля увидят фильм "После тебя" Анны Матисон с участием Сергея Безрукова, социальная драма "Птица" Марии Баскаковой с участием Ивана Охлобыстина, военная драма "Иван" Алены Давыдовой, "Время первых" Дмитрия Киселева с участием Евгения Миронова и Константина Хабенского, картина "КЕ-ДЫ" Сергея Соловьева и другие.
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