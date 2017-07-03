"Газпром" не намерен отказываться от "алтайской" ветки газопровода "Сила Сибири"

Руководитель компании также подчеркнул, что с датой поставки газа по этому газопроводу на китайский рынок руководство уже определилось. В ближайшие дни дополнения к основному контракту будут подписаны, и сроки объявят официально.

Миллер заверил, что проект “Сила Сибири” будет рентабельным “абсолютно точно” на протяжении всего цикла. Он также отметил, что китайцы со своей стороны работают по графику.

“По проекту “Алтай” у нас есть действующее юридически обязывающее соглашение по поставке газа по этому маршруту”, — сказал Миллер.

Кроме того, несмотря на разговоры о имеющихся запасах туркменского газа, он не способен обеспечить пиковый объём потребления, так что российский газ в Китае будет востребован, уверен руководитель “Газпрома”.

Напомним, западный маршрут ("Сила Сибири-2") предусматривает поставку в Китай газа с месторождений Западной Сибири в объеме 30 миллиардов кубометров в год на первом этапе. В мае 2015 года "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях поставок газа по этому маршруту.

В конце марта 2017 года Минприроды России представило ЮНЕСКО информацию по возможному прохождению газопровода "Сила Сибири-2" по территории заповедных гор Алтая.

Директор департамента международного сотрудничества министерства Нуритдин Инамов сообщал, что сейчас проект "Газпрома" не несет угрозы для алтайских гор. "В случае, если будет обращение "Газпрома" и будет предусмотрено это решением, тогда и будем это рассматривать", — рассказал Инамов.

По словам чиновника, в правительстве считают маловероятным строительство трубы на этих территориях. "Даже если вообразить, что они на это пойдут, то они все равно должны будут проводить это через решение правительства, через экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду. Это не один год", — уверен Инамов.

В апреле "Газпром" продолжил переговоры с китайской стороной о поставках сибирского газа по западному маршруту через так называемый газопровод "Алтай".