"Газпром" заплатит по миллиону семьям погибших во время взрыва в бийской "Корзинке"

Магазин "Корзинки" после взрыва на улице Яминской в Бийске. Фото: fs-korzinka.ru. Магазин "Корзинки" после взрыва на улице Яминской в Бийске. Фото: mir24.net. Магазин "Корзинки" после взрыва на улице Яминской в Бийске. Фото: Юрий Фещенко. Магазин "Корзинки" после взрыва на улице Яминской в Бийске. Фото: Юрий Фещенко. Магазин "Корзинки" после взрыва на улице Яминской в Бийске. Фото: Юрий Фещенко. Открытие магазина "Корзинка" на улице Яминской в Бийске. Фото: fs-korzinka.ru.

Наталья Тивикова,

старший помощник прокурора Бийска:

Вступило в законную силу решение Бийского городского суда по исковому заявлению жительниц города о взыскании с Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, Главного управления имущественных отношений Алтайского края, ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск", АО "Газпром газораспределение Барнаул" компенсации морального вреда, причиненного гибелью близких родственников погибших в результате взрыва газо-воздушной смеси в здании магазина "Корзинка Михайловых № 8", произошедшего 23 февраля 2014 года по адресу: Бийск, Бийский район, пос. Пригородный, ул. Яминская, 44 E.

По решению суда с ответчика АО "Газпром газораспределение Барнаул" взыскано по миллиону рублей в пользу каждого из истцов, пишет "Наш Бийск".

Напомним, что зимой 2014-го трагедия унесла жизни четырех бийчанок — продавщиц магазина, пришедших на работу. Сила взрыва была такой, что от совсем нового здания остались только фрагменты бетонного остова.

Осенью 2015 года был вынесен приговор по делу о взрыве в "Корзинке". Тогда были осуждены трое строителей.

Следствием и судом было установлено, что в конце 2012 года на основании госконтракта компания "Акмонт" приняла на себя обязательства по по монтажу газопровода, в поселке Пригородный Бийского района. С февраля по март 2013 года электрогазосварщик предприятия, не имея допуска к выполнению сварочных работ на газопроводе по технологии газовой сварки, стал использовать вместе с электросваркой газовую сварку, при помощи которой проложил коммуникации для поставки газа. В свою очередь прораб предприятия не обеспечил соответствия показателей качества выполнения сварщиком всех сварных соединений газопровода требованиям проектной и технологической документации, а также не провел надлежащий контроль за качеством подготовительных и сборочно-сварочных работ, что привело к уменьшению прочности сварных соединений газовой трубы и повышению их хрупкости. Кроме того, ведущий инженер-дефектоскопис компании "Алтайгаздиагностика", в чьи обязанности входило качественно и своевременно проводить радиографический контроль особо сложных сварных соединений, не принял мер к выявлению брака участка газопровода. Данные дефекты явились основной причиной разрушения сварного соединения, в результате чего природный газ, транспортируемый по газопроводу, проник по грунту в подвальное помещение магазина и взорвался.

Приговором суда прорабу и ведущему инженеру-дефектоскописту назначено наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы, электрогазосварщику – 5 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В январе 2016 года инженер-дефектоскопист был освобожден от наказания в связи с актом об амнистии.

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