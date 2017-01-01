"Хорошо в сторонке посидеть". Вице-мэр Барнаула упрекнул критиков нового генплана

Вячеслав Франк,

первый вице-мэр Барнаула:

Почему ни одна компания Алтайского края и Барнаула не приняла участие в разработке генплана? Хорошо в сторонке посидеть, потом покритиковать. У нас есть элитный политехнический институт. Я в хорошем смысле этого слова. Есть Поморов (руководитель института архитектуры и дизайна АлтГТУ. — прим. ред.). Посмотрите, сколько замечаний. Но они ведь даже не приняли участие в конкурсе. Тоже самое сейчас происходит с обходом (объездную дорогу для транзитного транспорта проектирует питерский "Институт "Стройпроект", — прим. ред.). Потом будут рассказывать, как там рощу срезали. Где наша социальная ответственность перед населением?

Также Франк обратил внимание Владимира Бурыкина, председателя комитета по ЖКХ, что он и его ведомство отстранились от решения конфликта с размещением полигона ТБО. Держать ответ перед жителями пришлось комитету по строительству и архитектуре города, хотя для них этот вопрос не главный, отметил Франк.

Напомним, что проект генерального плана развития Барнаула до 2036 года готовит петербургский институт Гипрогор, который выиграл соответствующий аукцион. Первые публичные слушания, состоявшиеся 10 января в ДК поселка Центральный, превратились в митинг против полигона ТБО. Гипрогор обозначил площадку в 3 (по другой информации в 5) км от Бельмесево на территории бывшей воинской части. По сути, он перенес решение из действующего генплана развития Барнаула, принятого до 2025 года. 11 января мэр города Сергей Дугин заявил, что своим волевым решением закрывает вопрос с размещением полигона ТБО около Бельмесево. Городу предстоит подобрать новую площадку. Также мэрия отменила другие публичные слушания по теме генерального плана развития Барнаула, отправив проект на доработку.