Гендиректор крупного агрохолдинга на Алтае покидает свой пост

29 августа Михаил Маркович, генеральный директор компании "Юг Сибири", являющейся официальным дистрибьютером продукции маслоэкстракционных заводов в Алтайском крае и Омской области, покинет свой пост. "Интерфаксу" он сообщил, что "все это происходит на основе конфликта акционеров". Как стало известно altapress.ru, вместе с Марковичем уходят директор по продажам Максим Степнов, директор по экономике Алексей Фромм и главный технолог Ольга Мальцева. Есть вероятность, что вслед за Марковичем уйдет и главный инженер "Юга Сибири" Евгений Бондур. Но пока его имя значится в составе руководства на сайте компании.
Михаил Маркович не стал комментировать "Интерфаксу" причины конфликта, посоветовав обратиться в "Промсвязьбанк". Ранее проходила информация о том, что финансовыми результатами компании не довольны одни из собственников холдинга. В их числе назывались сенатор от Югры Виктор Пичугов и известные в России предприниматели Алексей и Дмитрий Ананьевы.
По итогам 2016 года "Юг Сибири" увеличил убыток в 1,3 раза — до 61,5 млн рублей. Выручка при этом выросла на 4% и составила 21,8 млрд рублей, а прибыль от продаж впервые за пять лет достигла рекордных 94 млн рублей против убытка годом ранее, сообщает "Интерфакс".
Полученный убыток Маркович объяснил существенным кредитным портфелем и неполучением субсидий по привлеченным кредитам. О имеющейся задолженности перед компанией гендиректор "Юга Сибири" рассказал 15 августа на заседании правительства края. Но ответа на вопрос, как будет решаться данная проблема, не получил.
На этой неделе altapress.ru обратился за комментарием по этому поводу к министру сельского хозяйства региона Александру Чеботаеву. Тот сообщил, что ведомство работает по субсидиям в рамках выделенного лимита. И тот объем средств, которые транслирует центр, доводится до получателей.
Напомним, компания "Юг Сибири" объединяет маслоэкстракционные заводы в Барнауле, Бийске и Омской области. Также в структуру холдинга входит предприятие "Алтайзернокомплекс", которое развивает мельничное производство на базе комбинатов в Ребрихинском и Михайловском районах.
В текущем году "Юг Сибири" завершил крупный инвестиционный проект на базе "Барнаульского маслоэкстракционного завода". Меньше чем за год здесь был введен в эксплуатацию второй цех рафинации. В общей сложности в строительство комплекса завод вложил более 600 млн рублей. Для его функционирования также была возведена новая котельная стоимостью 86 млн рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.