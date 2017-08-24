Гендиректор крупного агрохолдинга на Алтае покидает свой пост

Михаил Маркович не стал комментировать "Интерфаксу" причины конфликта, посоветовав обратиться в "Промсвязьбанк". Ранее проходила информация о том, что финансовыми результатами компании не довольны одни из собственников холдинга. В их числе назывались сенатор от Югры Виктор Пичугов и известные в России предприниматели Алексей и Дмитрий Ананьевы.

По итогам 2016 года "Юг Сибири" увеличил убыток в 1,3 раза — до 61,5 млн рублей. Выручка при этом выросла на 4% и составила 21,8 млрд рублей, а прибыль от продаж впервые за пять лет достигла рекордных 94 млн рублей против убытка годом ранее, сообщает "Интерфакс".

Полученный убыток Маркович объяснил существенным кредитным портфелем и неполучением субсидий по привлеченным кредитам. О имеющейся задолженности перед компанией гендиректор "Юга Сибири" рассказал 15 августа на заседании правительства края. Но ответа на вопрос, как будет решаться данная проблема, не получил.

На этой неделе altapress.ru обратился за комментарием по этому поводу к министру сельского хозяйства региона Александру Чеботаеву. Тот сообщил, что ведомство работает по субсидиям в рамках выделенного лимита. И тот объем средств, которые транслирует центр, доводится до получателей.

Напомним, компания "Юг Сибири" объединяет маслоэкстракционные заводы в Барнауле, Бийске и Омской области. Также в структуру холдинга входит предприятие "Алтайзернокомплекс", которое развивает мельничное производство на базе комбинатов в Ребрихинском и Михайловском районах.

В текущем году "Юг Сибири" завершил крупный инвестиционный проект на базе "Барнаульского маслоэкстракционного завода". Меньше чем за год здесь был введен в эксплуатацию второй цех рафинации. В общей сложности в строительство комплекса завод вложил более 600 млн рублей. Для его функционирования также была возведена новая котельная стоимостью 86 млн рублей.