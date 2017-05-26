Генпрокуратура: на Алтае осудили банду, грабившую и убивавшую одиноких бабушек

Банду, состоящую из двух мужчин и двух женщин осудили за разбой, грабеж и убийство. Члены преступной группы в 2015 и 2016 годах нападали на одиноких пожилых женщин, живущих в селах Алтайского края и Республики Алтай.
Две женщины, состоящие в банде, расспрашивали сельчан об одиноких старушках, живущих в их деревне. Пользуясь полученной информацией, их подельники-мужчины ночью забирались в дома намеченных жертв, где с применением насилия и используя оружие, отнимали у пожилых женщин деньги и ценные вещи.
А 2 января 2016 года один из преступников даже убил 76-летнюю сельчанку. Тогда в одном из сел края этот бандит проник в дом жертвы, а второй остался караулить на улице. Чтобы выпытать у старушки, где та хранит деньги, преступник стал ее резать ножом, нанеся множество ран, от которых потерпевшая скончалась. Добычей бандитов в этом доме стали 7,5 тысяч рублей.
Задержать группировку смогли в январе прошлого года.
Убийцу осудили на 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные бандиты осуждены к наказанию в виде лишения свободы сроками от 5 до 12 лет в исправительных колониях общего и строгого режимов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
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