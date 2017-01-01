Геофизики предсказали смену полюсов Земли

Геофизики из британского университета Лидса полагают, что через несколько тысяч лет магнитные полюса Земли поменяются местами. Свои выводы исследователи Йон Маунд и Фил Ливермор описали в колонке для The Conversation.
Магнитное поле защищает Землю от космического излучения, отклоняя заряженные частицы от планеты. Но это силовое поле не постоянно. За всю историю планеты произошло несколько сотен инверсий магнитного поля, когда северный и южный магнитный полюса менялись местами. В среднем инверсии магнитного поля происходят раз в миллион лет, однако интервал между разворотами непостоянен.
Кроме геомагнитных инверсий в истории Земли происходили и неполные развороты, когда магнитные полюса перемещались в низкие широты, вплоть до пересечения экватора, а затем возвращались обратно. Последний раз геомагнитная инверсия, так называемое явление Брюнес-Матуяма, произошло около 780 тысяч лет назад. Временный разворот — событие Лашамп — случилось 41 тысячу лет назад и длилось менее тысячи лет, за которые на примерно 250 лет фактически изменилось направление магнитного поля планеты.
Изменения магнитного поля во время инверсии ослабляют защиту планеты от космического излучения и повышают уровень радиации на Земле. Если бы геомагнитная инверсия случилась сегодня, это привело бы к резкому увеличению рисков для работы околоземных спутников, авиации и наземной электрической инфраструктуры. Геомагнитные бури, возникающие при резком увеличении солнечной активности, дают ученым возможность оценить угрозы, с которыми может столкнуться планета при резком ослаблении ее магнитного поля, пишет Лента.ру.
Прямое воздействие, которое произведет инверсия магнитного поля на живых существ и людей трудно прогнозировать: современный человек за всю историю своего существования не сталкивался с таким событием. Существуют исследования, которые пытаются связать геомагнитные инверсии и вулканическую активность с массовыми вымираниями. Однако, как отмечают Маунд и Ливермор, пока не заметно активизации вулканизма, поэтому скорее всего человечеству придется иметь дело исключительно с электромагнитным воздействием.
Из-за давности явления Брюнес-Матуяма и ослабевания геомагнитного поля Земли, учёные предпологают, что инверсия может произойти в течение ближайших 2 тысяч лет. Более точные сроки назвать трудно. Магнитное поле планеты генерируется жидким железокаменным ядром, подчиняющимся тем же законам физики, что гидросфера и атмосфера.
Недавнее открытие внутри ядра Земли железной струи, как отмечают учёные, свидетельствует о растущих возможностях науки в исследовании динамики происходящих в недрах планеты процессов. Геофизики полагают, что открытая ими железная струя является одним из объектов, создающих магнитное поле Земли. Это и другие открытия, по мнению специалистов, должно сильно ускорить прогресс в этой области геофизики. Вполне возможно, отмечают Маунд и Ливермор, что ученые вскоре смогут прогнозировать поведение ядра Земли.
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