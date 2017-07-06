Гидрометцентр ответил на претензии промокщего Жириновского

Гидрометцентр не согласен с претензиями лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского по поводу неточных прогнозов погоды.
Предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека невозможно, пишут "РИА Новости".
Ранее Жириновский потребовал разогнать Мосгидромет из-за неточных прогнозов погоды, в следствие которых он промок до нитки под столичным дождем.
"Общий прогноз по дождю был, а предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека невозможно. При этом на новом сайте Гидрометцентра запущена прогностическая карта осадков на два часа вперед. Но она тоже не дает стопроцентной точности", — заявила главный специалист учреждения Марина Макарова, пишут "Известия".
Ранее от МЧС поступило предложение наказывать синоптиков за неточные и несвоевременные прогнозы.
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