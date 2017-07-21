Гигантский астероид приблизится к Земле 22 июля

22 июля недалеко от Земли пролетит астероид, получивший название 2017 МВ1. Его диаметр достигает 1100 м.
По словам ученых кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Уральского федерального университета (УрФУ), скорость астероида в момент его приближения к Земле достигнет 86 580 км/ч. К нашей планете он приблизится на 8,7 млн км, что по космическим меркам считается очень маленьким расстоянием.
Астрономы уточнили, что данный объект относится к группе потенциально опасных, но столкновения с Землей у него не будет, пишет informing.ru.
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