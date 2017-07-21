Гигантский астероид приблизится к Земле 22 июля

По словам ученых кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Уральского федерального университета (УрФУ), скорость астероида в момент его приближения к Земле достигнет 86 580 км/ч. К нашей планете он приблизится на 8,7 млн км, что по космическим меркам считается очень маленьким расстоянием.

Астрономы уточнили, что данный объект относится к группе потенциально опасных, но столкновения с Землей у него не будет, пишет informing.ru.