Глава Бурятии Наговицын объяснил свое "неожиданное" решение об отставке

"Это был очень обдуманный с моей стороны шаг, и никто меня к этому решению не подталкивал", — заявил он.



По словам Наговицына, его решение обусловлено еще и тем, что кандидат, которого назначит президент РФ, должен успеть до начала предвыборной борьбы ознакомиться с регионом и людьми, а для этого требуется время. По его мнению, все кандидаты должны быть в равных условиях.

Наговицын поделился и планами на будущее. Он сказал, что хотел бы продолжить работать на государственной должности и приносить пользу. "Несмотря на то, что срок заканчивается в мае, заявление освободить меня от занимаемой должности написал именно сейчас, и использовать мой потенциал именно сейчас. Использовать в дальнейшем на государственной должности для того, чтобы я мог приносить пользу и стране, и республике. У меня есть здоровье, силы достаточные… У меня нет сейчас места, которое я бы мог назвать", — сказал он.

7 февраля Наговицын объявил о принятом решении подать в отставку и не идти на третий срок. При этом пресс-секретарь главы республики Александр Мальцев в комментарии РИА Новости отметил, что "решение об отставке было неожиданным для всех".

6 февраля газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщила о возможной близкой отставке сразу нескольких губернаторов. По ее информации, это решение обсуждалось на прошлой неделе в управлении внутренней политики. Как сообщил источник, "под пристальным вниманием" находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин — 6 февраля ушел в отставку, президент нашел краю врио) и Бурятия (Вячеслав Наговицын). Увольнение последнего, в частности, связывали с нестабильной ситуацией в регионе.

Срок полномочий Наговицына на посту главы Бурятии заканчивался весной, на осень запланированы выборы. Ранее чиновник и его пресс-служба не скрывали его желание баллотироваться, пишет "Росбалт".

Факт

Вячеслав Наговицын возглавлял республику около 10 лет.