Глава Дагестана ушел в отставку

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов покинет свою должность в рамках новой волны отставок губернаторов, сообщает РБК.
Главу Дагестана Рамазана Абдулатипова экстренно вызвали в администрацию президента, где ему предложили ряд должностей и обсудили с ним кандидатуру возможного преемника.
"Это было неожиданно для него, никто не знал. Абдулатипов рассчитывал доработать до конца", — рассказал источник РБК в окружении главы региона. "Абдулатипова спросили есть ли у него какие то соображения относительно того, кто может временно исполнять обязанности. Он сказал, что пожеланий нет", — добавил источник.
Заявление "по собственному желанию" глава региона написал 27 сентября.
Также 27 сентября стало известно об отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконско. Уход Абдулатипова с поста стал четвертой отставкой на этой неделе. Ранее свои полномочия сложили глава Самарской области Николай Меркушкин и нижегородский губернатор Валерий Шанцев, пишет ura.ru.
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