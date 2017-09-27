Глава Дагестана ушел в отставку

Главу Дагестана Рамазана Абдулатипова экстренно вызвали в администрацию президента, где ему предложили ряд должностей и обсудили с ним кандидатуру возможного преемника.



"Это было неожиданно для него, никто не знал. Абдулатипов рассчитывал доработать до конца", — рассказал источник РБК в окружении главы региона. "Абдулатипова спросили есть ли у него какие то соображения относительно того, кто может временно исполнять обязанности. Он сказал, что пожеланий нет", — добавил источник.

Заявление "по собственному желанию" глава региона написал 27 сентября.

Также 27 сентября стало известно об отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконско. Уход Абдулатипова с поста стал четвертой отставкой на этой неделе. Ранее свои полномочия сложили глава Самарской области Николай Меркушкин и нижегородский губернатор Валерий Шанцев, пишет ura.ru.