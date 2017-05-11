Глава департамента военного ведомства заработал в 5 раз больше Шойгу

Самым обеспеченным сотрудником Минобороны РФ оказался 39-летний руководитель департамента строительства Максим Ченгаев, следует из опубликованных на сайте военного ведомства деклараций.
Его доход, составивший в 2016 году 51,9 млн рублей, в пять раз превышает годовой заработок министра обороны Сергея Шойгу — 10,6 млн рублей.
В декларации Максима Ченгаева собственность не указана, но при этом в его пользовании находится квартира площадью 109 квадратных метров и земельный участок площадью 1000 квадратных метров.
Наиболее состоятельной в Минобороны оказалась семья замминистра Тимура Иванова, который вместе с супругой заработал 69,7 млн рублей, пишет polit.ru.
Факт
Максим Ченгаев был назначен руководителем департамента строительства приказом министра обороны в феврале 2017 года.
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