Глава Локтевского района снялся с выборов из-за судимости

О том, что Линник написал заявление о снятии с выборов, изначально сообщили в крайкоме КПРФ. Здесь объяснили, что причиной мог стать факт судимости, полученной еще в советское время. По данным коммунистов, судимость Линник получил за управление служебным транспортным средством в нетрезвом состоянии, что привело к ДТП и причинению тяжкого вреда здоровью пассажиру. Судебное решение было вынесено в Казахской ССР, но свое наказание будущий глава Локтевского района отбывал в Барнауле.

Еще в начале августа, утверждают в КПРФ, член бюро Локтевского райкома Павел Митрофанов обращался в прокуратуру с просьбой проверить Александра Линника на наличие судимости, а лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова обращалась к председателю краевого парламента Александру Романенко (представляет Локтевский район) с просьбой разобраться в ситуации.

Впрочем, заявление об отказе участвовать в выборах написала и кандидат от КПРФ по тому же округу Анна Барсукова. По версии КПРФ, "в результате административного давления".

Теперь на округе остался только один кандидат — Александр Сазонов, выдвинутый ЛДПР. Утверждение коммунистов, что теперь выборы не состоятся, не соответствует действительности, подчеркнули в районном избиркоме. Напротив фамилии в единственного кандидата будут расположены два квадратика - "за" и "против". В случае, если кандидат наберет 50% плюс один голос в свою поддержку, то он будет считаться избранным, пояснили в избирательной комиссии. Если не наберет, то на округе проведут довыборы.