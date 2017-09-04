Глава Локтевского района снялся с выборов из-за судимости

Действующий глава Локтевского района, председатель районного Совета депутатов Александр Линник снял свою кандидатуру с выборов в следующий созыв. Он выдвигался от "Единой России". Его заявление уже рассмотрено, участие в выборах аннулировано, сообщили altapress.ru в районном избиркоме. Сегодня, 4 сентября, комиссия рассмотрит аналогичное заявление кандидата от КПРФ по этому же округу Анны Барсуковой. В итоге в кампании останется только один кандидат от ЛДПР, однако выборы все равно состоятся.
О том, что Линник написал заявление о снятии с выборов, изначально сообщили в крайкоме КПРФ. Здесь объяснили, что причиной мог стать факт судимости, полученной еще в советское время. По данным коммунистов, судимость Линник получил за управление служебным транспортным средством в нетрезвом состоянии, что привело к ДТП и причинению тяжкого вреда здоровью пассажиру. Судебное решение было вынесено в Казахской ССР, но свое наказание будущий глава Локтевского района отбывал в Барнауле.
Еще в начале августа, утверждают в КПРФ, член бюро Локтевского райкома Павел Митрофанов обращался в прокуратуру с просьбой проверить Александра Линника на наличие судимости, а лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова обращалась к председателю краевого парламента Александру Романенко (представляет Локтевский район) с просьбой разобраться в ситуации.
Впрочем, заявление об отказе участвовать в выборах написала и кандидат от КПРФ по тому же округу Анна Барсукова. По версии КПРФ, "в результате административного давления".
Теперь на округе остался только один кандидат — Александр Сазонов, выдвинутый ЛДПР. Утверждение коммунистов, что теперь выборы не состоятся, не соответствует действительности, подчеркнули в районном избиркоме. Напротив фамилии в единственного кандидата будут расположены два квадратика - "за" и "против". В случае, если кандидат наберет 50% плюс один голос в свою поддержку, то он будет считаться избранным, пояснили в избирательной комиссии. Если не наберет, то на округе проведут довыборы.
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