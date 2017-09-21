Глава МЧС заявил, что массовые эвакуации в России — не учения

Глава МЧС России Владимир Пучков назвал серьезной проблемой телефонные звонки с угрозами по всей стране и подчеркнул, что массовая эвакуация людей в городах из-за волны телефонных звонков — это не учения, иначе МЧС о них бы знало, сообщает ТАСС.
Пучков рассказал, что подразделения спасателей помогают в организации эвакуации людей, оказывают конкретную помощь и решают вопросы в пределах своей компетенции.
"Общую координацию этой деятельности осуществляет Национальный центр управления в кризисных ситуациях, а также службы на местах. Эти вопросы мы держим на особом контроле", — сказал министр.
Волна анонимных звонков о минировании социальных объектов, торговых центров и административных зданий по всей России идет с 11 сентября. Сообщения не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей, пишет bfm.ru.
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