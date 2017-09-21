Глава МЧС заявил, что массовые эвакуации в России — не учения

Пучков рассказал, что подразделения спасателей помогают в организации эвакуации людей, оказывают конкретную помощь и решают вопросы в пределах своей компетенции.

"Общую координацию этой деятельности осуществляет Национальный центр управления в кризисных ситуациях, а также службы на местах. Эти вопросы мы держим на особом контроле", — сказал министр.

Волна анонимных звонков о минировании социальных объектов, торговых центров и административных зданий по всей России идет с 11 сентября. Сообщения не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей, пишет bfm.ru.