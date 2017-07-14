Глава Минэкономразвития считает, что низкая инфляция несет угрозу банкам

Низкая инфляция может быть невыгодна многим российским банкам, поскольку она несет угрозу привычной для них бизнес-модели с высокими издержками, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.
"Мы долго ждали наступления эры низкой инфляции, мы долгие годы об этом говорили. Наконец, мы в нее входим, но многие компании, многие участники финансового рынка просто не готовы, не понимают, что несет эта ситуация стабильно низкой инфляции", — сказал Орешкин.
Он также подчеркнул, что для некоторых бизнес-моделей низкая инфляция несет серьезную угрозу.
"В процентной ставке, которая в кредитовании складывается при высокой инфляции на рынке, спрятать издержки очень легко: можно добавить 2-3%, ставка от этого не очень сильно изменится. Когда мы находимся в низкоинфляционном режиме, высокие операционные издержки и маржу заложить в процентную ставку уже невозможно", — пояснил министр.
При этом низкоинфляционная экономика — это экономика, которая не терпит низкого контроля за издержками, не терпит высоких издержек, добавил Орешкин.
По словам министра, по мере снижения инфляции банкам придется менять бизнес-модели, иначе они продолжат терять прибыль, пишет bfm.ru.
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