Глава Минфина рассказал о росте доходов россиян

По его словам, тренд наблюдается с началом текущего года, но именно в мае показал себя наиболее заметно. "Это неплохо", — сказал глава Минфина.

Денежные доходы в среднем на душу населения в мае 2017 года увеличились в годовом выражении на 3,9% — до 29,136 тыс. руб. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам мая составила 40,64 тыс. рублей, что на 7,9% выше, чем годом ранее, приводит данные статистики ТАСС.

Силуанов также констатировал рост инвестиций в основной капитал. В мае их объем увеличился на 3,2%.

"Это очень хорошо, потому что за инвестициями будут возникать новые производства, и это уже основа для будущего экономического роста", — добавил он.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщал, что по итогам первого квартала 2017 года рост инвестиций составил 2,3%. По итогам года Минэкоморазвития ждет роста на 2%, однако, по словам Орешкина, может пересмотреть прогноз, который ляжет в основу бюджета на 2018–2020 годы, пишет znak.com.

15 июня в ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что в России преодолена рецессия, и экономика вновь пошла в рост. По его словам, рост ВВП РФ за январь–апрель 2017 года составил 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.