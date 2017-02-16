Глава Минсельхоза назвал укрепление рубля ударом по российской экономике

По мнению министра, укрепление рубля может сказаться на объемах экспорта российского зерна, ведь цены на него снижаются. "Доллар — 57 — это не катастрофа, но это удар по нашей отечественной экономике", — отметил Ткачев.

Министр отметил, что внутренние цены на зерно падают не только из-за сильного рубля, но и из-за переизбытка товара на внутреннем рынке. "Безусловно, мы получили большой каравай — много зерна. Естественно, мы рассчитывали на серьезный экспорт", — отметил Ткачев.

Информацию о недостатке в России качественного зерна министр назвал провокацией, пишет BFM.ru.

В 2016 году Россия получила рекордный урожай зерновых за все постсоветское время: 119,1 миллиона тонн, что на 13,7% выше уровня 2015 года. Глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев ранее заявлял, что экспорт зерновых из России в 2016-2017 сельскохозяйственном году должен составить 37,5 миллиона тонн. При этом этот показатель были готовы повысить за сяет стимулирования перевозок зерна, пишет Lenta.ru.