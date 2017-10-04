Глава Минсельхоза: Россия может стать аграрной державой

По словам главы Минсельхоза, в этом году Россия готовится к очередному рекорду урожаю зерновых — 128 млн, который может вернуть РФ первое место в мире по экспорту пшеницы.

"Такому росту поспособствовали два фактора. Во-первых, беспрецедентная поддержка государства. Во-вторых, применение современных технологий производства. В этом сезоне планируем собрать 128 млн т зерна и надеемся, что Россия вернет первенство по экспорту пшеницы", — сказал Ткачев.

Министр отметил, что России необходимо продолжать развивать АПК, стремиться к увеличению его доли в ВВП страны, и сделать РФ ведущей аграрной державой.

"Европейские страны, а также США гораздо больше производят на душу населения. Что они делают с "излишками"? Конечно, продают и зарабатывают на экспорте хорошие деньги. Доля АПК 4% — это очень хороший показатель, и за один год добиться 10% невозможно, это нужно делать постепенно. Так, за последние семь лет мы отмечаем рост на треть. Мы можем не только накормить собственную страну, но и стать ведущей мировой аграрной державой, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы удвоить долю АПК в ВВП", — сказал глава Минсельхоза.

Также Ткачев отметил, что пока финансирование отрасли сохранится на уровне 2017 года — 242 млрд рублей. Такая сумма позволит сохранить объемы финансирования по большинству направлений поддержки (например, по единой субсидии — 39 млрд рублей, по программам развития сельских территорий — 16 млрд рублей, развития мелиорации — 11 млрд рублей), а также обеспечить обслуживание выданных в этом году льготных кредитов в полном объеме. Механизм льготного кредитования, который впервые запустили в этом году, должен позволить российским сельхозпроизводителям получать дешевые и длинные деньги на развитие своих предприятий, подчеркнул министр.