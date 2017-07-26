Глава Минтранса объяснил отмену бесплатного багажа в самолетах поручением Путина

"Законопроект принят по поручению президента и направлен на то, чтобы люди, которые пользуются невозвратными тарифами, летали еще дешевле. Многие пассажиры не берут с собой багаж, и их не так мало", – цитирует Соколова ТАСС.

Министр уточнил, что цена на билеты без багажа будет ниже на 10–20%.

Законопроект об отмене бесплатного багажа при продаже невозвратных билетов Госдума одобрила 20 июля, а 25 июля он получил одобрение Совета Федерации, несмотря на то, что против выступил комитет Совфеда по конституционному законодательству. Одобренный закон позволяет авиакомпаниям самим решать, делать багаж бесплатным на невозвратных тарифах или нет.

К принятию закона Минтранс России подготовил изменения в федеральные авиационные правила, значительно сократив нормы бесплатного провоза ручной клади сверх предусмотренной нормы. В частности, верхняя одежда, ноутбуки и телефоны убраны из списка бесплатной ручной клади, а минимальный ее вес в расчете на одного пассажира установлен на уровне пяти килограммов, пишет polit.ru.