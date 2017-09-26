Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Facebook

Роскомнадзор заблокирует социальную сеть Facebook в России, если она не выполнит российский закон о локализации персональных данных в 2018 году, заявил глава ведомства Александр Жаров, сообщает "Интерфакс".
"Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin. Тут исключений нет", — сказал Жаров.
По его словам, ведомство продолжит добиваться того, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден.
"В 2018 году все будет точно", — добавил он.
По словам Жарова, в Роскомнадзоре понимают, что это уникальный сервис.
"Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети", — сказал глава ведомства.
Ранее Жаров рассказал, что Twitter уведомила Роскомнадзор о намерении перенести личные данные россиян на территорию России в 2018 году, пишет Газета.Ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.