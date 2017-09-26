Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Facebook

"Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin. Тут исключений нет", — сказал Жаров.

По его словам, ведомство продолжит добиваться того, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден.

"В 2018 году все будет точно", — добавил он.

По словам Жарова, в Роскомнадзоре понимают, что это уникальный сервис.

"Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети", — сказал глава ведомства.

Ранее Жаров рассказал, что Twitter уведомила Роскомнадзор о намерении перенести личные данные россиян на территорию России в 2018 году, пишет Газета.Ru.